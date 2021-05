Documental Rocío Carrasco: horario y dónde ver en directo el capítulo 11

El documental de Rocío Carrasco está a punto de llegar a su fin, y esta semana se estrena el capítulo 11. ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha generado un gran fenómeno a nivel mediático y social, y ya se habla de una posible segunda temporada. En el nuevo episodio la hija de Rocío Jurado hablará de la relación que mantiene con Antonio David Flores desde la separación, y dará testimonio de la guerra judicial que mantienen desde entonces.

Tal y como viene siendo habitual, en ‘Sábado Deluxe’ se ha emitido un avance del capítulo 11 del documental de Rocío Carrasco. Veremos las imágenes de Antonio David Flores en televisión asegurando que había sido absuelto de la denuncia que había presentado su ex-mujer por violencia de género.

Sin embargo, ella aclara que esto no es exactamente así: «Para que alguien sea absuelto, tiene que haber sido juzgado. A este señor no se le ha juzgado todavía, pero no es una caso cerrado». Además, se muestra muy confiada de que tarde o temprano acabará haciéndose justicia.

Además, el documental recupera una declaración jurada que Antonio David Flores hizo en el año 2017. Se declaró insolvente ya que llevaba dos años sin recibir ingresos. Pero Rocío Carrasco no se lo cree, y explica que todo lo que cobraba lo hacía a través de sociedades que ni siquiera estaban a su nombre. En relación al presunto delito de alzamiento de bienes, la hija de Rocío Jurado se muestra muy contundente al afirmar que el ex Guardia Civil podría acabar en prisión.

«Dejándonos la piel»: fecha y hora de estreno

El episodio 11 lo presentará Carlota Corredera. Los colaboradores que estarán en plató serán: Ana Bernal-Triviño, Carme Chaparro, Montse Suárez y Paloma García Pelayo y Alonso Caparrós.

Podremos verlo este miércoles, 19 de mayo de 2021, a las 22:00 horas en Telecinco.

Rocío Flores responde a su madre en televisión

El estreno del capítulo 11 llega justo después de las declaraciones de Rocío Flores, que ha asegurado en el plató de «El programa de Ana Rosa» que «debería estar agradecida a Olga Moreno por habernos cuidarnos».

Además, la joven confesaba que no está viendo el documental de su madre, aunque, como resulta lógico, sí le llegan ciertos datos. «Yo no veo para nada reflejada a Olga en sus palabras. Creo que debería estar agradecida a Olga Moreno por habernos cuidado. Cada uno que opine lo que quiera, pero…», decía enfadada.