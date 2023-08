Las amistades de Aldo Comas, el artista marido de Macarena Gómez: de Albert Rivera a Andrea Casiraghi

Todo el mundo sabe que Macarena Gómez es una de las grandes actrices de España, pero pocos sabían (hasta ahora) con quién está casada. En junio de 2013 contrajo matrimonio con Aldo Comas, un artista que en estos momentos se rodea de gente muy influyente. Es más, lleva mucho tiempo codeándose con rostros conocidos, pero siempre ha sabido que todos sus amigos eran iguales, por eso su boda fue tan variopinta.

«Yo no hago distinciones entre mis amigos de toda la vida y los de la jet set. Es verdad que mi marido y yo mantenemos una buena amistad con Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo, pero no alardeamos de ello por ahí», comentó Macarena Gómez después su enlace matrimonial. La artista insistió en que tanto ella como Aldo nunca habían medido a su entorno por la influencia que tenían en los medios de comunicación. «Yo me codeo con la jet y con los amigos de mi barrio. Yo me relaciono con todo tipo de gente y estoy muy orgullosa. Lo mismo ceno con un miembro de la jet que con un músico underground».

Aldo se relaciona con rostros de la aristocracia, como Eugenia Martínez de Irujo. Aunque pueda parecer sorprendente, no es la única famosa que ha caído rendida a sus encantos.

Eugenia Martínez de Irujo y Aldo Comas en la presentación de una exposición. / Gtres

La última fiesta que ha celebrado Aldo Comas es una buena muestra de ello. Sí, la fiesta donde Albert Rivera conoció a su nueva amiga especial. El artista invitó a Albert y muchos vieron cómo se relacionaba con Aysha Daraaui, un actriz que hasta el momento tenía un papel secundario en la crónica social. Gracias a Comas se ha convertido en una estrella de la prensa del corazón, aunque ella no está interesada en el negocio.

Íntimo amigo de Pierre y Andrea Casiraghi

Aldo Comas esconde muchos secretos que poco a poco van trascendiendo a la luz pública, como por ejemplo que es descendiente de los últimos gobernadores de españoles de Filipinas. Lamentablemente se quedó huérfano de madre cuando era pequeño y le mandaron a estudiar a un internado muy prestigioso, tanto es así que coincidió con los hijos de Carolina de Mónaco y desde entonces son íntimos amigos.

Aldo Comas en una galería / Gtres

Aldo fue el encargado de organizar la despedida de soltero de Pierre Casiraghi, el hijo menor de la princesa Carolina. Celebró una fiesta en el castillo de Requesens, situado en Girona, pocos días antes de su boda con la aristócrata Beatrice Borromeo. Acudieron rostros tan importantes como el príncipe Harry y Comas fue el anfitrión de todos. Fuentes cercanas aseguran que es muy divertido y que tiene una capacidad especial para entretener a sus amistades.

Aldo Comas pertenece a una familia influyente

A pesar de que siempre ha sido muy modesto, Aldo pertenece a una saga importante. Su familia gestiona varias empresas importantes y uno de sus tatarabuelos fue uno de los últimos gobernadores españoles de Filipinas, antes de que fuera cedido a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Comas siempre se ha rodeado de personas importantes, pero nunca ha tenido en cuenta la influencia de sus amigos, ese es el secreto de su éxito.

Macarena Gómez y Aldo Comas en el photocall de los Goya 2022 / Gtres

El marido de Macarena Gómez comparte una bonita afición con Begoña Villancís. Los dos pintan cuadros. Con una diferencia, Aldo los vende a precio estratosféricos. Eso sí, no empezó así. Sus comienzos fueron distintos y estuvieron marcados por el esfuerzo. Lo que comenzó como una distracción se ha convertido en mi medio de vida. «Al principio regalaba los cuadros. Después me animaron a vender. Comencé con 100 euros, luego 300, 1.000 y ahora ya estoy por 9.000 euros».