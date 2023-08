Cinco datos inéditos de Aysha Daraaui (Albert Rivera) que hemos conocido gracias a su Instagram

¿Qué tienen en común la nueva amiga especial de Albert Rivera y Mario Casas? Los dos son actores y han compartido varios proyectos. Gracias a sus redes sociales, concretamente a su cuenta de Instagram, muchos secretos están viendo la luz y ya no hay marcha atrás. El primer dato que debemos destacar es que Aysha Daraaui tiene detrás una trayectoria importante. Ha trabajado en series como El inocente o No matarás, justo donde ha coincidido con Mario Casas. Se dedica a la interpretación desde hace 10 años y poco a poco va construyéndose un buen nombre.

La carrera de Aysha Daraaui no se limita solamente a colaborar con Netflix. La joven ha protagonizado varias sesiones de fotos y tiene mucho talento como modelo. Este segundo dato es clave para entender lo que está pasando. Antes de conocer a Albert Rivera ya tenía un pequeño ejército de seguidores, así que las redes no han tardado en hacerse eco del posible romance. Les han visto juntos en una fiesta organizada por el artista Aldo Comas, amigo de ambos, pero eso no es todo. Instagram no engaña.

Los orígenes de Aysha Daraaui

Aysha Daraaui ha compartido con sus seguidores algunas fiestas de cumpleaños, de ahí nace el tercer dato. Tiene 35 años y es muy familiar. Sus redes son una buena muestra de ello. Pasa mucho tiempo con sus amigos y muchos de ellos también se dedican al mundo del espectáculo. Aysha tiene un perfil muy atractivo. Es cuestión de tiempo que algunas marcas se pongan en contacto con ella para ofrecerle trabajar como influencer. La popularidad que ha ganado gracias a Albert Rivera le ha convertido en un rostro bastante mediático.

La actriz nació en Barcelona, ciudad donde tiene su residencia, pero sus orígenes son marroquíes. Por eso habla perfectamente inglés, árabe y español. Está muy preparada, de ahí que haya recibido ofertas interesantes. Uno de sus proyectos más importantes es haber interpretado a Ceci en Amar es para siempre, una longeva serie de televisión que se emite en Antena 3.

Cuarto dato: es activista LGTBI

Aysha Daraaui es muy activa en las redes sociales y usa su influencia para luchar contra muchas causas. Ayuda al colectivo LGTBI y según el medio 20 Minutos «se declara militante de la causa lésbica». Ha compartido muchas publicaciones en este sentido. Gracias a este tipo de gestos hay determinados movimientos que son muy necesarios y que cada vez tienen más repercusión.

El quinto y último dato que ha salido a la luz gracias a la generosidad de Aysha Daraaui es que es una gran amante de los tatuajes. Ha publicado muchas fotos de su cuerpo mostrando las obras de arte que tiene tatuadas. El brazo, el pecho y el hombro son algunas zonas que ha decidido adornar con bonitos dibujos. Otra de sus grandes pasiones es viajar. Ha estado en Nueva York y ha compartido esta experiencia con su legión de seguidores.

Todo el mundo está hablando de la artista por su supuesta relación sentimental con Albert Rivera. Fuentes cercanas aseguran que el abogado está olvidando a Malú gracias a su nueva amiga.