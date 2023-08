Han sido meses de rumores, pero, finalmente, ha habido confirmación, aunque no por parte de Malú y Albert Rivera. Los continuos bailes de discreción que llevan haciendo desde que se dio a conocer su romance, hace ya cuatro años, han provocado cierto despiste en la crónica social. Sin embargo, es ya una realidad que la pareja ha puesto punto final a su historia de amor. Fue el pasado 24 de junio cuando al filo de las 17:30 horas, Luis Rollán soltaba la bomba en Fiesta. El colaborador, íntimo de la intérprete de Blanco y negro fue el encargado de confirmar la separación de la que todos hablaban.

Albert Rivera y Malú en una imagen de archivo / Gtres

Según explicó, el motivo de la ruptura ha sido «el desgaste de la relación», y en ningún caso han tenido que ver posibles terceras personas. «Ha sido algo reciente»,apuntaló Luis sin querer entrar en muchos detalles, respetando así la línea de privacidad a la que acostumbra llevar la sobrina de Paco de Lucía. Poco después de un mes, se ha sabido que Albert podría haber abierto las puertas de su corazón.

Albert Rivera en un evento / Gtres

El abogado barcelonés ha dado rienda suelta a su pasión y ha sido visto durante sus vacaciones en Ibiza junto a una conocida actriz. Se trata de Aysha Daraaui, catalana de origen marroquí a la que hemos podido ver en la serie El inocente y la película No matarás. Enclave en el que ambos no han estado solos, sino con un grupo de amigos, entre los que se encontraba Begoña Villacís, muy unida a Rivera desde que coincidieron en Ciudadanos, el matrimonio compuesto por Aldo Comas y Macarena Gómez y el actor Antonio Velázquez y su novia.

Además, Aysha, de 35 años, fue la encargada de recoger a Albert en el aeropuerto de Ibiza. Un movimiento que confirma que ya se conocían previamente. Pero lo más llamativo de todo son las imágenes que la revista Lecturas ha plasmado en sus páginas.

Albert Rivera hablando de su libro, ‘Un ciudadano ejemplar’/Gtres

En las fotografías de la mencionada publicación aparecen ambos disfrutando de una divertida jornada en alta mar, surcando las cristalinas aguas de la isla pitiusa, pero también dándose algún que otro chapuzón que ha terminado con un acercamiento que confirmaría que hay algo más entre ellos. Una conexión más allá de una simple amistad. Por si fuera poco, en una de las estampas se puede ver a la intérprete abrazar por detrás a Rivera y dándole un beso en la zona de la oreja. Sonrisas y complicidad a raudales. El resto se dice solo.

El perfil de Aysaha Daraaui

Aysha Daraaui forma parte del universo del séptimo arte, su gran pasión y así lo refleja en su perfil de Instagram, donde reúne la discreta cifra de 11 mil seguidores. En la mencionada plataforma, que tiene pública, comparte cómo es su día a día y parte de los trabajos que ha ido realizando hasta ahora. Se muestra natural, sin filtros.

Aysha Daraaui en su perfil de Instagram / Redes sociales

Además, la actriz ha contado a través de un post la condición a la que tiene que hacer frente. «Hoy hace 15 días que he vuelto a nacer. Muy poca gente sabe que tengo Crohn hace 15 años. Una enfermedad autoinmune que afecta al sistema digestivo. Siempre me ha dado una especie de vergüenza contarlo, pero de verdad, el mundo necesita entender qué nos pasa y lo duro que es luchar contra esto. Llevo años en hospitales, pruebas, medicaciones, biológicos, inmunosupresores, pinchazos, ingresos, vivir entre 47 y 50 kilos y, sobre todo, intentar aceptar lo que me pasa», se sinceró el pasado 21 de febrero. Post al que añadió una serie de imágenes desde el hospital.

La vuelta a Madrid de Albert Rivera

Una vez terminados esos días de desconexión en la también conocida como isla bonita, Albert Rivera aterrizaba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Al ser preguntado sobre su ruptura con Malú, el abogado se mostraba incómodo. «Por favor no hagáis el show aquí en medio de la gente», decía a los reporteros allí presentes.