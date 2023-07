Malú hace una confesión contundente tras romper con Albert Rivera

La ruptura de Albert Rivera y Malú sigue siendo muy misteriosa, por eso sigue habiendo tantas dudas encima de la mesa. ¿Qué pasó realmente entre ellos? El periodista Luis Rollán, amigo de la cantante, desveló en Telecinco que había sido una separación amistosa, pero ¿por qué hay tanto secretismo? El programa Socialité ha emitido la primera entrevista de Malú desde que salió a la luz esta información. Sus palabras son bastante significativas y ha hecho una confesión contundente. Ha reflexionado sobre su pasado y no se ha dejado ningún detalle en el tintero.

Malú ha desvelado cuál es uno de sus grandes miedos: pensar en el futuro. Ha hablado claramente sobre este tema justo después de romper con Albert Rivera, así que es inevitable pensar en el abogado tras escuchar esta confesión. «Siempre da más miedo mirar hacia adelante y pensar en el futuro y en lo que está por venir y en cómo encararlo», ha dicho exactamente. Según ha salido publicado, fue ella la que tomó la decisión de separarse de Albert, padre de su única hija. ¿Están relacionadas sus declaraciones con este suceso?

Albert Rivera sonriendo / Gtres

«Al final tienes esos recuerdos»

La sobrina de Paco de Lucía ha reflexionado sobre su pasado y se ha dado cuenta de que se siente muy cómoda en él. Lo que realmente le preocupa es mirar al futuro, encara etapas que no sabe si puede superar, pero ¿a qué se está refiriendo? Es la primera vez que habla después de separarse de Albert, por eso su palabras tiene tanto significado. Siempre ha sido una artista muy sensible y ha mandado mensajes a través de sus canciones, de ahí que sus palabras se analicen al detalle.

«Mirar hacia detrás es bonito y al final tienes esos recuerdos», ha dicho Malú durante su famosa entrevista. Socialité ha emitido estas declaraciones que han situado a la cantante en el punto de mira. Ha retomado un carrera artística tras la separación y está triunfando encima de los escenarios. Su concierto en el Festival del Tío Pepe ha sido un éxito, que es lo que estaba buscando, pero no puede evitar que su vida privada siga generando interés.

Malú desvela cuál ha sido su «gran batalla»

Malú en su concierto / GTRES

El nuevo álbum de Malú se llama Mil Batallas y ha confesado cuál es su gran lucha personal para darle sentido al título. «Mi gran batalla ha sido la de estar en paz conmigo misma. Eso a mí me estaba destrozando y me estaba comiendo». Después ha vuelto a hablar del futuro y ha reconocido que tiene cierto miedo, pues hay cosas que no tiene controladas. También ha hablado de los errores que ha cometido en el pasado.

«Piensas en que podías haber hecho muchas cosas mejor. Soy lo que soy por los aciertos y errores de mi vida». Más adelante ha recalcado que las cosas que están por llegar le generan demasiada expectación. «Creo que una de las cosas que más vértigo me dan es mirar hacia el futuro». En Socialité han planteado la posibilidad de que la cantante, de forma indirecta, esté lanzando mensajes sobre su separación. Tanto dentro como fuera de los escenarios. Esta entrevista podría confirmar la teoría.