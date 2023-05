Malú presume de día familiar sin rastro de Albert Rivera

La relación entre Malú y Albert Rivera continúa siendo un absoluto misterio. Mientras los rumores acerca de una ruptura suenan con más fuerza que nunca, la intérprete de Aprendiz ha reaparecido en el universo 2.0 para presumir de día familiar con la notable ausencia del político. Si bien es cierto que el ex líder de Ciudadanos utiliza las redes sociales únicamente para compartir aspectos laborales, llama especialmente la atención que, desde hace tiempo, no forme parte de las publicaciones de la madre de su hija.

Tal y como ella misma ha compartido, la cantante ha disfrutado de un día en familia con motivo de una comunión de la que no se conocen más detalles. «Gran día familiar! Os quiero ruinosas», ha escrito en un post junto a sus amigas en el que no se la puede ver más feliz. La publicación no ha tardado en llenarse de likes y comentarios hacia la artista, resaltando lo guapa que está y las buenas amistades con las que cuenta.

Además, la intérprete de Blanco y Negro ha compartido también un vídeo de lo más especial: «Ayer hiciste que el día fuera incluso más especial… Gracias papá! Te quiero». Pepe de Lucía, muy orgulloso de su hija, ha reposteado la publicación: «Con mi María Lucía en un momento muy entrañable con ese fragmento completo!! En la comunión de una nieta de mi hermano Paco, también Lucía que la quiero yo!! Buena semana queridos amigos».

Mientras la cantante sigue activa en la red, Albert Rivera continúa en paradero desconocido en lo que a los medios de comunicación se refiere. Lo último que se conoce de sus movimientos data de hace poco menos de un mes, cuando Look en exclusiva contó su encuentro con Toño Sanchís. El ex político y el que fuera representante de Belén Esteban fueron pillados por las cámaras compartiendo una conversación animada e, incluso, intercambiándose los teléfonos. Se desconoce cuál es su relación, si laboral o de amistad, pero a juzgar por las imágenes parece que se conocían ya de antes.

¿Crisis o intimidad?

De nuevo, estos detalles han vuelto a poner sobre la mesa la presunta crisis que atraviesa la relación de Albert y Malú, de la cual ninguno de los dos ha querido pronunciarse. Aunque bien es cierto que nunca han hecho alarde de su amor en las redes sociales, todo apunta a que desde hace unos meses llevan vidas por separado. Fue el pasado mes de diciembre cuando su relación volvió a ser cuestionada, cuando la cantante hizo balance de su año compartiendo una fotografía y un emotivo texto en el que no hubo ni rastro de su pareja: «Tengo una hija sana y feliz, la oportunidad de expresarme con mi música para todo el que me quiera escuchar, amigos que me quieren y a los que quiero y una familia increíble a la que resumo mejor llamando tribu». Además, en febrero, la intérprete de Deshazte de mí disfrutó del carnaval de Cádiz mientras el abogado asistía a un concierto de Carlos Rivera en la capital. Planes por separado que han levantado todo tipo de rumores. Sea como fuere, la realidad únicamente la saben ellos.