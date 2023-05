El intrigante encuentro entre Albert Rivera y Toño Sanchís

Albert Rivera continúa en el foco mediático por los rumores de una presunta crisis con Malú de la que no ha querido pronunciarse en ningún momento. Pese a encontrarse alejado de la política, la vida del ex presidente de Ciudadanos continúa siendo mirada con lupa. Y precisamente gracias a esto ha sido captado con Toño Sanchís compartiendo una intrigante conversación que ha sacado a la luz una extraña amistad desconocida hasta la fecha. Parece que el abogado y el que fuera representante de Belén Esteban tienen muchas cosas en común y algunas que se escapan de la crónica social.

Tal y como muestran las imágenes, ambos han charlado de forma animada en una calle de Madrid, mientras toman notas con sus móviles. Y es que, aunque nadie tenía constancia de esta relación, lo cierto es que son muchas las similitudes que comparten, como que ambos vivieron una etapa de gran esplendor y una popularidad mediática que tuvo su final, lo que les ha llevado en la actualidad a vivir una vida discreta fuera de las cámaras. Es por ello que Look en exclusiva ha podido ponerse en contacto con los reporteros que han captado las imágenes de este intrigante encuentro, los cuales nos han comentado que la sensación percibida es que se conocían de antes. Ambos se encontraron a la salida de un conocido banco nacional, donde estuvieron hablando un buen rato, para finalizar la conversación sacando sus móviles en lo que podría ser un intercambio de teléfonos. Tal y como han confirmado los profesionales allí presentes: algo traman. Un trato amigable y una complicidad nunca antes vista.

Vidas por separado, pero con algo en común

Después de las elecciones generales de 2019, Albert Rivera se retiró de la política y se incorporó al despacho de abogados Martínez Echevarría, del que se fue para crear una consultoría junto a José Manuel Villegas, el que fuera su mano derecha en Ciudadanos. También publicó Un ciudadano libre, sus memorias, y desde noviembre de 2022 escribe para The Objective. En el terreno sentimental, su historia de amor con Malú sigue en entredicho y, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, su distanciamiento es más que evidente.

Por su parte, Toño Sanchís se alejó del foco mediático en 2015, tras romper lazos con Belén Esteban. Hace dos meses se pudo saber que la de Paracuellos mantiene una guerra abierta con él que se solucionará en los juzgados. «El día 26 de enero me llamó mi abogado para decirme que después de todo este tiempo en el que todo se paró por el Covid, ya por fin nos lo han admitido por lo penal. Yo le acuso de una serie de cosas que ya el juez dirá o no, pero yo confío en la justicia y, si tiene que ir a la cárcel, lo siento mucho…Quiero que España sepa que llevo razón, y él no me da ninguna pena», sentenció para Semana. Además, Toño ha perdido su batalla legal contra Kiko Hernández: «Volviste a perder el juicio, pero esta vez de forma definitiva. En el Supremo, y sin más recorrido judicial». Ahora, Sanchís debe asumir las costas del proceso, que ascienden a 40.000 euros. En la actualidad, el que fuera mano derecha de Belén Esteban se dedica a la consultoría estratégica para empresas, lo que podría ser el vínculo que le une a Albert Rivera, que parece no estar llevando de la mejor manera sus empresas. ¿Qué están tramando?

Look ha podido ponerse en contacto con Toño Sanchís, el cual se ha mostrado poco amable con los medios y ha optado por blindar el contenido de su conversación con Rivera, respondiendo con un escueto «no tengo nada que decir sobre esto» a las preguntas de este digital. Por su parte, el entonro del ex líder de Ciudadanos no ha respondido a las llamadas realizadas por este medio llevando, como acostumbra a hacer, la hermeticidad por bandera.