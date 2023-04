La gran cantidad de dinero que Toño Sanchís tendrá que pagar a Kiko Hernández por su derrota judicial

Kiko Hernández está de celebración. Unas horas antes de empezar una nueva emisión de Sálvame, el colaborador ha hecho uso de sus redes sociales para hacer referencia a su nueva victoria judicial, frente a nada más y nada menos que Toño Sanchís. Un conflicto que comenzaba entre ambos por la denuncia interpuesta por el que fuera representante de Belén Esteban por lo que el compañero de plató de esta última había dicho sobre él. Una acusación en la que el juez falló a favor de Kiko y que, después de varias apelaciones por parte de Toño, ha terminado siendo beneficiosa para Hernández y así lo ha reflejado él mismo desde su cuenta de Instagram.

Con una imagen del rostro de Sanchís, el ex concursante de Gran Hermano ha hecho referencia a la buena nueva para él: «Toño Sanchís, volviste a perder el juicio, pero esta vez de forma definitiva, en el Supremo y sin más recorrido judicial», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre el caso: «Únicamente queda pendiente que me pagues las cosas judiciales de este proceso de tantos años, que ascienden a más de 40.000 euros o se iniciarán acciones penales. Mucha mierda Capitán Canalla», finalizaba, visiblemente contento por haber vencido frente a la Justicia, aunque dispuesto a que el que fuera representante dé un paso al frente y pague lo que supuestamente le debe, que no es otra cantidad que la de las costas del proceso, sobre todo teniendo en cuenta todas las veces que ha apelado para que el juez volviera a revisar lo ocurrido.

Como no podía ser de otra manera, Belén Esteban no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer referencia a la victoria de Kiko Hernández durante su reaparición en Sálvame: «Quiero dar la enhorabuena a Kiko Hernández por ganar el juicio a Toño Sanchís, ¡enhorabuena compañero!», decía, mostrando así mucha felicidad por su compañero de programa televisivo y dejando entrever que a día de hoy sigue sin tener una muy buena relación con su ex representante, pese a que en antaño conformaron uno de los tándem más consolidados del panorama nacional.

Una de cal y otra de arena para Belén Esteban

Justo la colaboradora daba este mensaje después de hacer referencia a sus recientes vacaciones por Tenerife junto a su esposo, marcadas por una fractura en el cuarto dedo del pie en el que se estaba recuperando de una rotura de tibia y peroné que mantuvo a todo el panorama nacional en vilo durante varias semanas. Sin embargo, la ex de Jesulín de Ubrique ha intentado quitar hierro al asunto en todo momento, aclarando que está feliz pese al percance y que «ha ido a su médico» y que le ha “unido el dedo al de al lado» porque «no tiene solución». Una versión que también ha dado en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de imágenes disfrutando al máximo: «unos días de descanso en Alcalá (Tenerife) no os imagináis lo feliz que soy allí, lo único malo que me ha pasado es que me he roto el cuarto dedo de mi pierna malita pero estoy feliz, hoy nos vemos en @salvemeoficial».