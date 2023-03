La reacción de Albert Rivera al unfollow de Malú: ¿Ha roto con la cantante?

De un tiempo a esta parte, los rumores de crisis entre la cantante Malú y Albert Rivera han perseguido a la pareja. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema, ni ha querido hacer declaraciones al respecto. Muy celosos con su vida privada -algo que ha caracterizado a la pareja desde siempre- ni el ex político ni la artista han confirmado ni desmentido por ahora en qué punto se encuentra su relación.

No obstante, hay algunos gestos que han hecho saltar todas las alarmas. Por un lado, ha pasado ya mucho tiempo desde que se les vio juntos por última vez y, por otro, esta misma semana, la cantante dejaba de seguir en las redes sociales al padre de su hija. Un detalle que, como era de esperar, ha disparado todo tipo de especulaciones, ya que deja en evidencia una ‘ruptura’ en el universo virtual.

El ex político ha sido preguntado por esta situación en una estación de la ciudad de Madrid, al regresar de un compromiso en Alicante. Muy acelerado, Albert Rivera ha preferido no hacer declaraciones sobre el tema y se ha marchado de manera apresurada, sin aclarar si hay distancia entre la cantante y él o si las cosas siguen como siempre entre ambos.

Sin embargo, el ‘unfollow’ por parte de Malú que, por cierto, se ha producido en una fecha muy señalada ya que ha coincidido con la fecha en la que la cantante ha celebrado su 41 cumpleaños, lo cual ha llamado aún más la atención. No obstante, no ha sido el único gesto que hace pensar en que la situación de la pareja no es la mejor. Y es que en los perfiles de ambos no hay rastro de imágenes juntos desde hace ya mucho tiempo.

Hace algunos meses, la cantante aprovechaba para cerrar el año 2022 con un carrusel de imágenes compartidas con sus seguidores, que acompañaba con una llamativa reflexión sobre los últimos meses, pero no había ni rastro de su pareja. «Despido este 2022 con lágrimas de emoción por todo lo q me ha enseñado, por todo lo q he vivido y por mostrarme lo verdaderamente importante de la vida. Este año no lo empiezo con miedo, asumo q aún me quedan batallas pero lo empiezo con fuerza, con ganas , con serenidad y teniendo muy claro q me hace feliz». Un detalle que ya hacía pensar que Albert Rivera y Malú podrían haber tomado caminos separados, aunque si ninguno de los dos los confirma abiertamente habrá que continuar atentos a gestos y detalles que puedan aportar más información al respecto.