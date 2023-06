Alba Silva y su historia de dolor más allá de Sergio Rico

Están siendo semanas muy complicadas para Alba Silva, que está sacando fuerzas de flaqueza para estar junto a Sergio Rico en los peores días de su vida. El futbolista continúa ingresado debido a la caída que sufrió en El Rocío y que le mantiene sedado. Su mujer no ha cesado su apoyo y así lo ha hecho saber en sus redes sociales, donde comparte a menudo mensajes de cariño hacia el hombre que le ha robado el corazón y que se debate entre la vida y la muerte. «No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos», escribió hace unos días en sus redes sociales con motivo de su primer aniversario de bodas.

Sin embargo, este no es el primer revés que le da la vida a la influencer. Durante cinco meses vio cómo su padre se apagaba debido al cáncer que padecía, pero no dudó en estar a su lado mientras recibía el tratamiento oncológico. «Luchó hasta el último día contra la enfermedad. Él es el claro ejemplo de superación. Él, que cada día estuvo dándonos esperanzas a todas cuando nosotras no tuvimos suficientes fuerzas para dárselas a él», dijo en su día. Finalmente, en 2015, tuvo que despedirse de su progenitor, pronunciando el último adiós a uno de sus pilares fundamentales. «Te fuiste sin decir adiós, sin decirme dónde puedo encontrarte si te echo de menos (…) Me enseñaste desde pequeña lo importante de la vida y por lo que merece la pena luchar», le escribió en una carta cargada de sentimiento que ella misma compartió.

Desde entonces, siempre que ha tenido oportunidad le ha recordado a través de sus palabras, confesando echarle mucho de menos, sobre todo en los momentos felices que le gustaría estar compartiendo con él. Y es que, aunque Alba Silva siempre ha demostrado ser una mujer fuerte, valiente, con una sonrisa y mensajes de positividad, lo cierto es que ha tenido momentos en los que el mundo se le ha echado encima. Pero, sin con algo se ha quedado Alba de esta terrible experiencia, ha sido con la misión de continuar su legado y demostrar que las fuerzas que tenía para luchar son las que ahora ella necesita.

Tan solo un año después de despedirse de una de las personas más importantes, llegaba a su vida el hombre que le robó el corazón, como si lo hubiesen mandado desde el cielo para cumplir la tarea de cuidarla ahora que su padre ya no estaba. En junio de 2022, decidieron oficializar esa relación pasando por el altar, donde se juraron amor eterno hasta el final de sus días. Hoy, el guardameta lucha por despertar en la cama de un hospital, mientras su mujer le sujeta la mano y le promete que hay esperanzas, porque todavía les queda una vida que compartir, una familia que formar y un amor que gritar a los cuatro vientos.