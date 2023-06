La emotiva carta de Alba Silva a Sergio Rico en su aniversario: «Me haces mucha falta»

El futbolista Sergio Rico permanece internado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue ingresado a finales del mes de mayo tras sufrir una caída mientras se encontraba disfrutando de la romería de El Rocío. Durante este tiempo, su mujer, Alva Silva, ha estado a su lado en todo momento. La pareja celebraba este fin de semana su primer aniversario de boda y Alba ha querido aprovechar esta simbólica fecha para escribirle una emotiva carta a través de las redes sociales.

«Hace justo un año estaba siendo el día más feliz de mi vida, esperabas en el altar con los ojos empañados mientras me veías llegar junto a toda la gente a la que queremos. Siempre recuerdo esa mirada de complicidad, era el momento que soñábamos desde que nos conocimos, porque desde el principio supe que serías el amor de mi vida», ha compartido Alba en su perfil junto a una serie de fotografías del día de su enlace en Sevilla, con las que resume cómo fue aquella especial jornada para la pareja.

«Nunca jamás había conocido a nadie con el corazón más noble y más bonito que el tuyo, lo que hace que todo el mundo que te conozca se quiera quedar cerca. Nuestro día fue tan mágico como siempre ha sido lo nuestro, y no, no somos la pareja perfecta, también hay días grises y discutimos por absurdeces, pero soy plenamente feliz cuando estoy contigo en el sofá de casa, con nuestros perritos siendo una familia, que sé que está, junto a ti, mi lugar en el mundo, sea en la ciudad que sea», ha recalcado la mujer del deportista. Alba ha comentado que el futbolista y ella han superado muchas cosas juntos y que él es la persona más valiente que ha conocido.

La joven ha concluido sus palabras diciendo que no era así como había imaginado su primer aniversario de boda, pero promete que, una vez se despierte, van a celebrar cada día que pasen juntos. «Sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. Me haces mucha falta, Te espero y te amo mi Serg, siempre fuertes».

Una carta que ha generado multitud de reacciones en las redes sociales, donde han sido muchas las personas que han querido mandar su apoyo y su cariño a la mujer y a toda la familia del futbolista, que ha tenido que ser sedado de nuevo después de que hace unos días se confirmara que los facultativos le habían retirado la sedación. El pasado viernes, fuentes directas del hospital en el que el deportista permanece ingresado anunciaban que se encontraba de nuevo sedado, en la UCI y con el equipo responsable de sus cuidados muy pendiente de posibles cambios.