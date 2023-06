Sergio Rico continúa ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde el pasado 28 mayo, fecha en la que sufrió un traumatismo craneoencefálico a causa de ser golpeado en la cabeza por un caballo durante la peregrinación al Rocío. Desde entonces, todas las miradas están puestas en los diferentes avances de salud del futbolista. Hace tan solo unos días, el último parte médico aseguraba que «evolucionaba favorablemente» y que, dada la mejoría, se había procedido a retirar completamente la sedación. No obstante, seguían manteniendo que su estado de salud continuaba siendo grave.

Ahora, de cara al fin de semana, el hospital sevillano ha comunicado un último avance médico que no es el más positivo y esperado por los familiares y allegados del ingresado. Después del esperanzador diagnostico que trascendía hace unos días, los profesionales han informado de que el portero del Paris Saint- Germain «se encuentra de nuevo sedado», permaneciendo en el mismo umbral grave. Así, los vigilantes de Medicina Intensiva continúan pendientes y a la espera de una evolución. Por el momento, si no hay ningún cambio significativo, el parte clínico de Rico será actualizado de nuevo el próximo lunes, señala la fuente médica.

Esta nueva situación supone una pequeña «recaída» en la recuperación de Sergio Rico ya que hace tan solo unos días, la retirada de la sedación era un hilo esperanzador para sus familiares, quienes están viviendo una auténtica pesadilla desde el pasado 28 de mayo. «No me dejes sola mi amor, porque te juro que yo no puedo, no sé vivir sin ti», escribía su mujer, Alba Silva a través de sus redes sociales, donde apunta que esperan con ganas su vuelta a casa junto a una fotografía del día de su boda.

Las redes y los seguidores del deportista se han volcado mostrando un gran apoyo y cariño ante la difícil situación. «Ánimo y muchísima fuerza. Todo va a salir bien», «Sergio es muy fuerte y saldrá de esta», «Fuerza campeón», «Ten fe, rezamos por ello, un abrazo grande», escribían algunos en Instagram. Su mujer, siendo consciente de ello, también ha querido dedicar unas palabras a toda la afición del equipo en el que actualmente milita el portero (PSG): «No tengo palabras para agradecer todo el cariño mostrado a Sergio en estos momentos tan difíciles. Estoy segura de que estará muy orgulloso de su equipo, del cariño que le han mostrado sus compañeros y de la afición que ha coreado su nombre desde el principio hasta el final del partido», escribía.

Rocío, el gran apoyo de Alba Silva

La hermana de Alba, Rocío, está viviendo muy de cerca el sufrimiento por el que está atravesando la familia y, por este motivo, ha querido dedicar públicamente un mensaje muy emotivo: «Mi hermana, Alba Silva, la pequeña de mi casa, o al menos eso era lo que creíamos hasta que ha llegado el momento donde nos está demostrando a todos lo grande que es», comenzaba a escribir. Continuaba apuntando la fortaleza y la lucha incansable que está mostrando su hermana en esta terrible situación: «Sé de sobra que cuando él sea consciente de todo estará orgulloso de la mujer que tiene», concluía.