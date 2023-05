Alba Silva, la mujer de Sergio Rico, rota de dolor en las horas claves para el jugador

Sergio Rico, el portero sevillano del París Saint-Germain, se encuentra hospitalizado por un accidente en caballo que tuvo el pasado domingo en El Rocío. Su estado es preocupante y así lo han confirmado las primeras palabras de su mujer, Alba Silva, a las cámaras de Gtres. La periodista no ha dudado en atender a los medios a su salida del Hospital Virgen del Rocío, confirmando entre lágrimas que está siendo una situación complicada tanto para ella como para todo el mundo que quiere al futbolista.

«No puedo decir nada», ha confesado, rompiéndose en ese instante. La influencer ha querido dar las gracias a la prensa por todo su apoyo y preocupación, confirmando que será el propio centro médico el que emita un comunicado oficial. Un comunicado que ha llegado poco después, anunciando que «no hay cambios significativos en el estado de salud de Sergio Rico durante las últimas 24 horas» y que continúa pendiente de la evolución clínica en los próximos días.

Con semblante serio y rota de dolor, se ha alejado en compañía de sus amigos, que no la han dejado sola en ningún momento. Unas palabras que llegan justo después de haberse pronunciando en su cuenta de Instagram, donde ya acumula más de 129 mil seguidores. «Gracias por todo vuestro cariño hacia nosotros. Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte. Yo no tengo palabras para describir cómo me siento», ha explicado sin querer dar más detalles sobre lo complicado de la situación.

Además, Alba Silva ha querido mostrar todo su apoyo a su marido con un post cargado de significado. «No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto», ha compartido junto a una fotografía de su boda, uno de los días más felices de su vida. El post no ha tardado en llenarse de comentarios mandando ánimo y fuerza tanto a ella como al futbolista, que se mantiene estable dentro de la gravedad y sedado en la UCI.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Silva (@albasilvat)

Un trágico accidente

Fue el pasado domingo, después de un sábado de partido, cuando Sergio Rico viajó hasta El Rocío, donde sufrió el terrible accidente ecuestre. El portero se cayó del caballo en la calle Camino de Monguer, recibiendo en la cabeza varias patadas del caballo . Según el parte médico, sufrió un «traumatismo craneoencefálico» y las próximas horas serán decisivas para su evolución.

Comunicado oficial | Sergio Rico pic.twitter.com/BuUzob1IWy — You First (@TeamYouFirst) May 28, 2023

La familia del portero ha emitido un comunicado para esclarecer el asunto y dar la última hora de su estado de salud. «Sergio está en buenas manos, luchando por recuperarse mientras recibe los mejores cuidados por parte de todo el equipo del Hospital Virgen del Rocío. Debemos actuar con prudencia, sobre todo las próximos 48 horas», ha comenzado la misiva. Además, han dado las gracias por todos los mensajes recibidos y han dejado claro que seguirán informando a través de la red. «Agradecemos las muestras de cariño, los mensajes y el interés de todos los que estáis preguntando por el estado de Sergio. Gracias por vuestro apoyo», han sentenciado.