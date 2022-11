El positivo gesto de la Infanta Elena tras su aparatosa caída a caballo

Después de haber vivido un fin de semana de lo más ajetreado y con la hípica como principal protagonista, la Infanta Elena ha empezado la semana de la mejor de las maneras. La hermana mayor del Rey Felipe ha sido una de las grandes asistentes a la XXIII subasta Capones de Cascajares, la cual ha contado también con la presencia de Ágatha Ruiz de la Prada.

Ha sido en torno a las 20:30 cuando ha dado pistoletazo de salida la velada en cuestión concretamente en el Hotel Palace de Madrid, enclave perfecto para acoger a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional para iniciar una noche de ensueño. Y es que, la primogénita del Rey Juan Carlos ha sido una de las grandes sorpresas de la cita, sobre todo teniendo en cuenta que fue el pasado sábado, 26 de noviembre, cuando Doña Elena sufrió un durísimo golpe en la Madrid Horse Week al caer de su caballo en plena exhibición.

Ataviada con un traje de chaqueta en color negro y una camisa de lo más colorida con motivos florales, la madre de Victoria Federica posaba con su mejor sonrisa en el photocall previo a la cita junto a otros de los allí presentes para después tomar su asiento. Una reaparición en la que la Infanta ha tenido oportunidad de desvelar a los medios de comunicación cómo se encuentra tras el incidente ocurrido en Ifema hace tan solo dos días, levantando el pulgar y dejando entrever que todo quedó en un susto y que está perfectamente y con muchas ganas de seguir galopando a lomos de su caballo.

Durante toda la duración del evento, Doña Elena ha permanecido atenta a lo que iba sucediendo y sin perder detalle. Además, siempre que las cámaras se acercaban a ella, no tenía reparo en demostrar una felicidad con la que dejaba entrever que permanece ajena a todos los problemas que rondan a su alrededor, entre los que está una posible enemistad con su hija. Y es que, la hija de la Reina Sofía no habría visto con muy buenos ojos la idea de que Victoria Federica se convierta en influencer, dejando en cierto modo atrás sus estudios, algo que habría costado a ambas una pelea familiar. No obstante, y por el momento, madre e hija siguen viviendo bajo el mismo techo, así que al menos tendrán que ir haciéndose la convivencia amena mutuamente.

De esta manera, la madre de Froilán ha reaparecido tan solo dos días después de hacer su llegada estelar a la Madrid Horse Week, en la cual pudo disfrutar al máximo pese a haber sufrido un pequeño susto del que resultó ilesa. No obstante, unos minutos después pudo degustar una comida que estuvo marcada por las risas y los buenos momentos, o al menos eso parece en las imágenes captadas por la agencia Gtres en las que Doña Elena no puede dejar de sonreír y derrochar alegría.