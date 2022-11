La Reina Sofía derrocha elegancia gracias a la prenda estrella del armario de Victoria Federica

No cabe duda de que la Reina Sofía es uno de los miembros de la Familia Real más volcados con la Corona. Pese al paso de los años, la esposa del Rey Juan Carlos no ha dejado de hacerse cargo de una gran parte de los actos de agenda que conforman su día a día, y en esta última ocasión no iba a ser menos. Y es que, ha sido en torno a las 19:30 horas de la tarde cuando la madre de Felipe VI se ha desplazado hasta el Teatro Real para presidir el acto de entrega del Premio BMW al Talento joven, galardón que será otorgado a Andrea Hernández por su obra Autorretrato con flotador.

Teniendo en cuenta la importancia de la cita, la suegra de la Reina Letizia ha sacado sus mejores galas al enfundarse en un total look de satén en color vino con chaqueta troquelada y broche incluidos. Una elección cargada de elegancia y sofisticación con la que la que fuera Reina de España ha vuelto a hacer gala de su simpatía, sin dudar ni un segundo a la hora de acercarse a saludar a todos los encargados de llevar a cabo una velada cargada de arte. Además, la chaqueta tipo kimono supone todo un guiño hacia su nieta Victoria Federica, ya que esta se ha convertido en una de sus prendas favoritas para combinar sus outfits de influencer.

De esta manera, la abuela de la Princesa Leonor ha ejercido como perfecta presidenta de la entrega de la 37ª Edición del Premio BMW de Pintura, en el cual un jurado presidido por Enrique de Ybarra y formado por grandes figuras del mundo de la cultura española de la talla de Luis María Anson, Tomás Paredes y Carmen Iglesias, se han encargado de valorar y seleccionar a los finalistas para después elegir la obra ganadora.

Para poner el broche de oro a una jornada muy intensa, la Reina Sofía ha tenido oportunidad de asistir al concierto que se ha ofrecido a beneficio de la Fundación Mundo en Armonía, una organización sin ánimo de lucro que preside Su Alteza Real la Princesa Doña Irene y que tiene como objetivo principal la contribución a la creación de un Mundo en Armonía. Para lograrlo, se llevan a cabo una serie de proyectos humanitarios y de desarrollo para personas u organizadores que necesitan ayuda, independientemente de su raza, religión, nacionalidad o ideología.

La gran aliada de los jóvenes

Dada su asistencia a esta velada, podría decirse que la que fuera consorte española ha revalidado una vez más su apoyo hacia los jovenes, ya que el Premio BMW de Pintura refuerza el compromiso adquirido hace 37 años: visibilizar el talento artístico de nuestros jóvenes y poner en valor el arte y la cultura pictórica. Algo para lo que BMW ha sabido adaptarse perfectamente, apostando por el desarrollo de nuevas formas de expresión artísticas y optando por nuevas categorías como la del Premio BMW del Arte digital al utilizar nuevos lenguajes en los que se mueve el arte contemporáneo y decantándose por esos nuevos creadores.