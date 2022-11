El sofisticado y rompedor look de la Reina Letizia cargado de guiños a Leonor

Semana atípica para don Felipe y doña Letizia. Después del intenso viaje oficial a Croacia, que ha servido para fortalecer los lazos entre ambos países y en el que, además, han presidido el Foro Croacia-España IFMIF-DONES, donde se ha llevado a cabo la firma del Memorando de Entendimiento (MOU) para la construcción del acelerador de partículas IFMIF Dones en Granada, los Reyes apenas han tenido descanso este fin de semana. Sus Majestades han participado este domingo en una importante reunión en el Palacio Real de Madrid.

En torno a las 19:30 horas, don Felipe y doña Letizia han recibido en audiencia a los participantes en la 68ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que tienen previsto reunirse en la capital de España entre el 19 y el 21 de noviembre. Un importante encuentro que tiene lugar en el marco del cuadragésimo aniversario de la incorporación de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en un momento clave para la OTAN, en un complicado contexto internacional a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En esta cita, la Reina ha apostado por un look sobrio, dado el carácter del evento. Doña Letizia ha lucido un traje oscuro de chaqueta y pantalón, con detalle de plumas de avestruz y pedrería en las mangas. Un estilismo de Pertegaz que ya lució en los Premios Princesa de Gerona 2019 en el Palacio de Congresos de Barcelona -los primeros en los que participó Leonor-, cuando quiso ceder el protagonismo protocolario y estilístico a la Princesa, que lució un vestido rojo acaparando así todas las miradas. La Reina ha completado el look con unos zapatos de Manolo Blahnik que también son un must have en su vestidor.

Además, lo ha combinado con los pendientes modelo ‘Plume’ de Chanel que llevó la princesa Leonor en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Se trata de una joya muy preciada del joyero de la Reina y que ha lucido en numerosas ocasiones. Aunque en su día su precio oscilaba entorno a los 6.800 euros, a día de hoy, están disponibles por más de 8.000. Es, además, un complemento cargado de significado, puesto que fue un regalo de los Reyes de Jordania a Letizia durante su viaje oficial a España en noviembre de 2015.

Una semana complicada

Será mañana cuando Sus Majestades retomen sus compromisos oficiales, con otra reunión, esta vez, en el Palacio de la Zarzuela. Don Felipe y doña Letizia mantendrán un encuentro con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Gerona, de la que la Princesa Leonor es Presidenta de honor. Una cita a la que, como es lógico, la hija mayor de los Reyes no podrá asistir, dado que se encuentra estudiando en Gales y no se espera que vuelva a España hasta comienzos de diciembre. Por la tarde, el Rey viajará en solitario a Londres, donde va a presidir una cena de gala conmemorativa de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido.

Los próximos días se presentan complicados para los Reyes. Aunque la Reina tiene apenas dos compromisos en solitario en Barcelona relacionados con la Salud Mental, el Rey tiene previsto viajar a Qatar para estar presente en el debut de la Selección Española en el Mundial. Un viaje exprés que no deja de ser un tanto delicado, por la cercanía de Emiratos Árabes y por la remota posibilidad de que el Rey Juan Carlos pudiera también acudir a algún partido.

Además de esto, los Reyes cerrarán su agenda oficial el viernes en Valencia, asistiendo a la entrega de los Premios Rei Jaume I, una de las citas ineludibles de su agenda oficial. Por otra parte, también esta semana, doña Sofía tiene un compromiso en el marco de las actividades de la Casa de S.M. el Rey, en concreto, una entrega de premios y un concierto posterior en el Teatro Real.