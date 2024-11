El importante paso de Joaquín Torres tras el aparatoso accidente que sufrió

Se va a cumplir un año desde que Joaquín Torres anunció vía Instagram que había sufrido un accidente de moto en Madrid, motivo por el que tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital. «Cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje sin mirar y me arrolló. Los motoristas en Madrid somos transparentes», comenzó a decir. «He tenido un accidente muy farragoso donde ha podido ir a mayores», añadió.

Desde entonces, el arquitecto ha estado inmerso en una recuperación y ha pasado varias veces por el quirófano tras las lesiones ocasionadas por el incidente. La más reciente, el pasado 30 de septiembre, para colocarse una nueva prótesis de cadera, ya que la implantada en abril se le había desplazado. «Desgraciadamente, la prótesis de cadera que me colocaron esta primavera pasada ha fallado y se ha desplazado. Me han tenido que volver a operar para quitarme la prótesis desplazada y colocarme una nueva y empezar con la nueva rehabilitación (…) Me intervino mi gran amigo Ángel Villamor, y os puedo garantizar que estoy muy bien, sin los espantosos dolores de estas semana atrás. Estoy preparado para la definitiva rehabilitación y recuperación de mi movilidad», explicó. Ahora, tras varios meses alejado del trabajo a tiempo completo, ha vuelto a retomar sus compromisos profesionales.

Ha sido él mismo quien ha comunicado esta decisión en el universo 2.0. «Aunque de un modo u otro obviamente nunca me he ausentado de nada. Sí quería compartir con vosotros mi felicidad de volver a recuperar mi vida, la rutina… y, espero que ahora sí o sí ya sea definitivo y rápido. Muchas gracias, siempre, a todos vosotros. Habéis sido fundamentales para mí, para A-cero. Gracias por comentar, por seguirnos, por compartir… Gracias, gracias y gracias», ha indicado en un post.

«Ya me he recuperado, pero la recuperación empieza cuando yo empiezo a trabajar. Y por fin ya estoy en el estudio y activo profesionalmente. estoy al 100%, súper motivado y muy ilusionado», ha añadido. «En el nuevo estudio estamos montando lo que hemos comprado. Es un espacio industrial que tiene mucha luz y es muy agradable», ha confesado sobre su nuevo lugar de trabajo.

«Estoy muy feliz por recuperar mi vida. No os imagináis que 11 meses he pasado y lo que supone para mi volver a mi estudio,a la arquitectura, a mis proyectos y a mis clientes. Feliz», ha terminado diciendo mientras se podía ver cómo trabajaba acompañado de una muleta.