Joaquín Torres anuncia el inicio de una nueva etapa en su vida el mismo día de su cumpleaños

Joaquín Torres ha soplado las velas de su 54º cumpleaños este jueves, 11 de julio, y lo ha hecho tras haberse enfrentado a uno de los años «más duros de su vida», tal y como ha explicado él mismo, en reiteradas ocasiones, de forma pública. Y es que han sido varios los difíciles obstáculos que se ha visto obligado a superar: desde la muerte de su madre hasta los problemas familiares posteriores con motivo de la herencia, sin olvidarnos del accidente de moto que sufrió en el centro de Madrid y que podría haberle costado la vida. Como consecuencia, tuvo que someterse a varias operaciones.

A todo lo mencionado hay que sumar los constantes rumores de crisis que ha protagonizado junto a su marido, Raúl Prieto. El pasado mes de mayo cumplieron su primer año de casados y el empresario publicó un emotivo texto donde zanjaba todo tipo de rumores, dejando claro que durante los problemas personales que había sufrido en el último año «Raúl no desfalleció ni un solo día, ni un solo segundo»: «Siempre a mi lado, apoyando, sustentando y obviamente sufriendo conmigo. No ha habido ni hay crisis», añadía.

Raúl Prieto y Joaquín Torres, en Madrid. (Foto: Gtres)

Un texto que, coincidiendo con la felicitación que el ex director de Sálvame ha publicado con motivo de su cumpleaños, deja más que claro que su relación continúa por buen camino: «Hoy es tu cumpleaños. Aunque no te guste lo importante es seguir cumpliendo. Has tenido un año muy difícil pero tu nunca te rindes. Por muchos más. Te quiero», escribía junto a una fotografía en la que el arquitecto aparece posando con un rostro serio.

Raúl Prieto felicita a Joaquín Torres por su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Una nueva etapa

Este jueves, Joaquín Torres también ha compartido con sus más de 500 mil seguidores de Instagram que ha tomado la decisión de mudarse: «Queda atrás una etapa de mi vida, dejando la que ha sido mi casa, nuestra casa, durante los últimos diez años», comenzaba a expresar. Continuaba señalando que entre esas paredes había visto crecer a sus hijos, se había casado y se había desarrollado profesional y personalmente como ser humano, por lo que tiene un significado muy especial para él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Torres (@acerojoaquintorres)

«Se queda vacío, como el vacío que siento en este momento de mi vida. Desde que se ha muerto mi madre hay un vacío que me invade todo. Pero la vida continúa, y nos movemos a otro lugar donde lo llenaremos de vivencias y de vida. Lo llenaremos de ilusión, por supuesto. Como veis, lo espacios cuando se quedan vacíos, por muy bien diseñados que estén, cogen otra escala, y cogen otra apariencia», proseguía. Concluía asegurando que muy pronto enseñará cuál será su nuevo hogar aunque, por el momento, ha preferido no dar ningún detalle.