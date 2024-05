El drama que está condicionando la vida de Joaquín Torres desde la muerte de su madre

La vida de Joaquín Torres ha dado un giro. Hace menos de un año celebró su amor por Raúl Prieto en una boda a la que acudieron rostros tan mediáticos como Rocío Carrasco o Terelu Campos. Todo iba bien hasta que tuvo un accidente con su moto en el centro de Madrid. Los médicos pensaron que las lesiones se limitaban a alguna fractura, pero lamentablemente había algo más. Joaquín ha tenido que entrar al quirófano en más de una ocasión y por fin han descubierto su verdadero problema: padece una infección en los huesos. Lamentablemente este no es su único conflicto, hay una tragedia que está alterando de hoja de ruta.

Joaquín Torres afronta esta etapa junto a su familia, a pesar de los problemas que tiene con su hermano Julio. El marido de Raúl Prieto insiste en que el empresario ha malgastado la fortuna de sus padres e incluso asegura que ha realizado operaciones ilícitas para enriquecerse a espalda del clan. Cuenta con el apoyo de sus otros dos hermanos, Mayte y Andres, así que ha trasladado este asunto a los tribunales.

Joaquín Torres, en el hospital. (Foto: Instagram)

Hay una fortuna en juego valorada en 100 millones y 36 empresas que han salido salpicadas, pero Joaquín Torres llegará hasta el final. Este drama está condicionando su vida e inevitablemente perjudica su situación emocional, que ya de por sí está perjudicada debido a la pérdida de su madre.

Las últimas declaraciones de Joaquín Torres

Joaquín ha dado una entrevista en una conocida publicación y ha asegurado que su madre tampoco tenía un buen concepto de Julio. «En su lecho de muerte, le pregunté si quería verle y me dijo que no, que se quería ir en paz». Siempre siguiendo su discurso, él no es el único que está en contra de su hermano, toda la familia se habrá dado cuenta de sus presuntos engaños.

Torres está muy afectado. Su madre era uno de sus grandes apoyos y ahora no puede contar con ella para solucionar sus últimos conflictos. «Con 14 años mis padres me llevaron a un psiquiatra para curarme de mi homosexualidad y eso hizo retrasar mi proceso, pero mamá lo era todo para mí. Cuando yo me sentía una decepción por mi homosexualidad, estuvo a mi lado», declara en la revista Semana.

Su situación con Raúl Prieto

Joaquín Torres y Raúl Prieto en su boda. (Foto: Gtres)

En los últimos meses, la vida de Joaquín Torres ha estado marcada por: problemas de salud, conflictos con su hermano y la muerte de su madre. Según cuenta, todo esto agrió su carácter, algo que terminó repercutiendo en su relación con Raúl Prieto. El matrimonio atravesó una pequeña crisis, de hecho Torres llegó a abandonar el hogar conyugal para tomar distancia.

Sin embargo, todo esto forma parte del pasado. Joaquín asegura que Raúl ocupa un papel fundamental en su futuro. Por suerte han solucionado sus diferencias. «Raúl es el amor de mi vida, es la persona con la que quiero vivir y morir. Llegué a sentir que le hacía daño porque descargaba contra él mi dolor, por eso dije que necesitaba alejarme».

Joaquín cumple con la voluntad de su madre

Joaquín Torres, posando en un evento. (Foto: Gtres)

El arquitecto ha utilizado sus redes sociales para desvelar qué le pidió su madre antes de morir. Ese es el motivo por el que está luchando contra su hermano Julio.

«Murió con mucho dolor y en el momento de paz que tuvo me pidió proteger a todos sus nietos y me pidió que intentara recuperar sus cosas. Recuperar su patrimonio para poder repartirlo equitativamente entre todos sus otros hijos y nietos. Mamá ya perdió un hijo y nunca se imaginó encontrarse en esta situación. Fue desgarrador para ella: prefería imaginar que su hijo no existía», ha desvelado Torres.