La decisión de Joaquín Torres tras el accidente que casi le cuesta la vida

Joaquín Torres continúa recuperándose del duro golpe que le dio la vida. El pasado 7 de diciembre, el arquitecto sufrió un grave accidente de moto que le llevó a permanecer varios días ingresado en el hospital. Fue él mismo, el que desde la cama de su habitación, compartió con todos sus seguidores lo que le había ocurrido. “El pasado lunes, cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para este fatal accidente. Desgraciadamente, aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos ‘invisibles’ para otros conductores”, escribía en sus redes sociales, aún conmocionado por lo que vivió.

El arquitecto tuvo que someterse a una operación de más de cinco horas, ya que tenía la pelvis rota por varios sitios y el antebrazo fracturado. Además, Joaquín también padecía una lesión pulmonar y de hígado. Sin embargo, el marido de Raúl Prieto, creador y exdirector de Sálvame, se está recuperando poco a poco en su casa y ha tomado una drástica decisión, después de haber vivido este gran susto.

“Fue el momento más doloroso físicamente de mi vida y, además, de una manera brutalmente clara. Percibí una ausencia absoluta de control y nunca más volveré a tenerla. La moto para mí es punto final”, ha confesado en una entrevista para Diez Minutos, dejando claro que no volverá a subirse nunca más en una moto. A pesar de que ya han pasado varios meses, Joaquín aún sigue teniendo temor que casi le quita la vida y es por ello, que prefiere no volver a moverse por Madrid, ciudad en la que reside junto a su pareja, la cual ha sido el apoyo fundamental durante todo este tiempo.

Joaquín Torres y Raúl Prieto en su boda

“Intento no ser una carga para nadie, pero es verdad que, muy a mi pesar, he sido dependiente en muchas actividades. Del fastidioso 4 de diciembre, Raúl también ha sido víctima colateral del accidente, pues mi vida cambió radicalmente y no solo jamás se ha quejado, sino que no ha dejado de estar pendiente de mí”, ha continuado diciendo sobre, el hombre de su vida. Cabe recordar, que la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en Sevilla, el pasado 19 de mayo, ante más de 300 invitados. “Raúl es mi vida, lo es TODO”, declara el arquitecto muy enamorado.

Dejando a un lado su faceta como colaborador en Espejo Público, por el momento, Joaquín quiere disfrutar de su familia y centrarse en sus hijos. “Ahora sueño con mi recuperación y planifico todo lo que tengo que hacer para conseguirlo. Sueño también con la libertad y la felicidad de mis hijos, y planifico qué tienen que hacer para que puedan trabajar en lo que les guste, y que ganen dinero para independizarse de mí. Siempre les repito que no puede haber libertad si no hay independencia económica. Ese sueño intento que no solo sea mi sueño, sino el de ellos”, ha expresado.