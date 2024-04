El calvario de Joaquín Torres: vuelta a quirófano por una infección de huesos

Joaquín Torres se encuentra viviendo uno de los peores momentos de su vida. Después de enfrentarse al fallecimiento de su madre y de pasar por el quirófano, nada más y nada menos que cuatro veces (a causa de un accidente de moto), el arquitecto ha anunciado este viernes que tendrá que volver a someterse a una nueva intervención tras ser diagnosticado con una infección de huesos: «Hoy me he levantado con la gran noticia de que me tienen que operar para limpiar bien el sistema de gérmenes. Creo que es imposible que me pasen más cosas. Es la historia interminable de una cadera», confesaba a sus más de 560 mil seguidores de Instagram.

El accidente de moto que sufrió el catalán ocurrió el pasado mes de diciembre, pero hace tan solo dos semanas decidieron intervenirle para descartar que padeciera una infección de huesos provocada por las operaciones. Tras esperar diez días, los resultados del cultivo han dado positivo, algo que ha vuelto a poner patas arriba el estado de salud de Torres.

Joaquin Torres en el hospital. (Foto: Instagram)

Así lo contó él mismo este jueves cuando conectó en directo con el programa Y Ahora Sonsoles: «Tenía todos los temores porque tenía tres índices en los análisis de sangre que hacían pensar que algo no funcionaba. Me hacen una resonancia magnética para descartar un tumor cerebral y yo ya digo que no puedo más, que me iba a otro médico a que me operara si él no quería», narraba.

Pese a todo, el lunes se puso en manos del equipo médico y entró a quirófano para someterse a una operación que era complicada pero que finalmente fue todo un éxito. «Me pusieron una prótesis tipo americana con una subestructura apoyada al esqueleto, hizo un trabajo buenísimo. Yo estaba convencido de que al día siguiente me iba para casa, ya apoyaba el pie y ya podía andar», explicaba. Confiando en el buen postoperatorio que estaba experimentando, los profesionales le dieron permiso para salir del centro y tomarse algo con unos amigos, y fue en ese momento cuando su marido, Raúl Prieto, le llamó preocupado comunicándole que tenía que regresar al hospital.

«Volví y me dijo el médico, apenas dos horas después, que había una infección que tendrían que tratar dos semanas más con antibióticos. Tengo que estar dos semanas más ingresado porque tiene que ser intravenoso», contaba. Tras sus palabras, el arquitecto se mostraba, en riguroso directo, completamente agotado y angustiado con la situación: «No sé la trascendencia ni la repercusión que va a tener esto, porque no se me podía operar con infección de huesos, y es lo que tengo. Se ha manifestado en las placas que me pusieron hace cuatro meses para reformar la cadera, que no ha sido posible y viene de ahí. La operación fue bien, pero los resultados dicen que hay una infección», sentenciaba.

Joaquín Torres conectando en directo desde el hospital para el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

Ahora, después de su relato en el espacio de Atresmedia, ha actualizado su parte médico a través de las redes sociales tras enterarse que tiene que volver a ser intervenido por la infección de huesos que padece. Sin duda, un nuevo varapalo de salud para Joaquín Torres, el cual se está viendo obligado a hacer frente a complicados obstáculos tanto médicos como personales y familiares en los últimos meses.