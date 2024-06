El impactante testimonio del hijo de Joaquín Torres sobre su adicción a las drogas

Álvaro Torres (17 años), hijo del conocido arquitecto Joaquín Torres y Mercedes Rodríguez, se convertía en uno de los invitados de la última emisión de Y ahora Sonsoles, espacio conducido por Sonsoles Ónega en Antena 3.

A pesar de que el joven siempre ha mantenido un perfil discreto ha querido dar un paso al frente para contar su historia, con la que ayuda cada día a los jóvenes a través de las redes sociales. Sin embargo, ahora ha utilizado la televisión para poner voz a su relato.

Su vida cambió, cuando a pesar de contar con una familia que siempre le ha brindado todo lo que ha necesitado, Álvaro escogió el camino equivocado. Al cambiarse de colegio, no eligió buenas amistades, por lo que las malas influencias comenzaron a formar parte de su entorno más cercano, lo que le llevó a caer en las drogas y el alcohol.

«Me cambié de colegio. Entré con 15 años al nuevo colegio y, obviamente, quieres hacer nuevos amigos y terminas siendo arrastrado por el entorno. Mis amigos habían ‘crecido muy rápido’ y tenían normalizado el alcohol. Empezamos a beber muy pronto, también a fumar tabaco. Llegó la droga, los porros…», explicó el mencionado espacio. «Me pillaron con todo porque además había una chica escondida en el maletero», dijo Álvaro, recordando aquel complicado episodio de su vida.

Además, cabe destacar que, sus padres desconocían por completo su estilo de vida, hasta que fue detenido por la policía. Hecho que marcó un punto de inflexión en su vida. «Mis padres confiaban en mí, pero yo abusé de ello. Alguna vez volví con ojos rojos a casa dando indicaciones de que no estaba haciendo lo correcto», confesó Álvaro. «He engañado a mis padres, sabiendo que no ganaba nada. Al ser joven, eres inmaduro, y en ese momento, te sale a cuenta. Te autoconvences de que no es para tanto. No es tan malo», admitió.

Una nueva vida

Ahora, a un año de cumplir la mayoría de edad, Álvaro se prepara para comenzar sus estudios universitarios en Londres. También ha lanzado su propia marca de ropa y se ha convertido en coach para poder ayudar a los demás bajo el prisma de su experiencia.

«Mi padre me hizo entender que estaba haciendo el ridículo», recordó sobre la conversación que tuvo con el arquitecto tras su arresto. Por otro lado, Mercedes Rodríguez, su madre, que también estaba presente en el plató quiso mostrar todo su apoyo a su hijo. «Ha tenido un recorrido y un crecimiento personal que día a día demuestra», expresó. «En la vida hay que equivocarse para aprender. Son lecciones», agregó. «Te metes en malos hábitos y no te das cuenta. Además, modifica lo que entiendes tú por felicidad», reflexionó por su parte el joven.