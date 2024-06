La impotencia de Sonsóles Ónega ante la situación de su amiga, la Reina Letizia

Que Sonsoles Ónega y la Reina Letizia mantienen una estrecha relación de amistad no es ningún secreto. No obstante, son contadas las ocasiones en las que la presentadora de Y ahora Sonsoles ha hablado publicamente sobre el tema ya sea siendo preguntada expresamente por ello o no. La última, de hecho, ha pasado desapercibida para muchos a ojos de la crónica social, y eso que sus palabras son cuanto menos significativas.

El pasado domingo día 25 de mayo, Sonsoles Ónega firmó una columna de opinión para una publicación en papel. Lo hizo bajo el título La soledad del éxito, en relación al sentimiento que sienten todos quienes se codean con la fama, los aplausos y vítores, y reciben ramos de rosas anónimas y lucen tacones y joyas de mentira. Y ahí, claro, se incluye a la esposa del Rey Felipe VI. «Hay un mal ligado al éxito del que no se habla o rara vez se habla porque, en este tiempo de brillos y filtros, resultaría una distorsión (…) El éxito es la esclavitud del siglo XXI. Esclavitud sin cadenas. Sin reclusión. Con apariencia de libertad máxima», escribe Sonsóles.

La Reina Letizia y Felipe VI, junto a Sonsoles Ónega. (Foto: Gtres)

«Transcurrido el tiempo, todo gran hombre, cada gran mujer, cuenta en soledades su triunfo o las conquistas para los demás que, al final, son las que importan. Ha pasado algún tiempo desde que la imagen dio la vuelta al mundo», añade Sonsoles antes de la afirmación definitiva que afectaría a Doña Letizia. «¡Cuánta soledad hay en las zapatillas de una Reina!», termina el escrito, en el que, cabe destacar, Ónega también menciona a su padre, Fernando Ónega, así como a la académica y escritora Clara Sánchez, el humorista Moncho Borrajo; y a la memorable Concha Velasco, fallecida el pasado mes de diciembre a los 84 años de edad, en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid.

Con su columna, sea como fuere, Sonsoles Ónega ha expuesto, más o menos directamente, los quehaceres de Su Majestad para con la Corona, y su impotencia por la soledad o realidad no pública que sentiría la Reina Letizia de puertas para adentro del Palacio de la Zarzuela, la residencia privada de la Familia Real española. Sobre todo ahora que las hijas de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, viven fuera. La heredera al trono, cabe recordar, continúa con su formación militar de tres años como cadete en la Academia General Militar (AGM). Por su parte, la infanta Sofía está cursando el bachillerato internacional, al igual que hiciera su hermana mayor, en el internado UWC Atlantic College de Gales.

