El álbum privado del fiestón de Joaquín Torres que ha unido a Belén Eseban con William Levy

William Levy, Terelu Campos y Sonsoles Ónega son tres de los muchos famosos que han asistido a la fiesta organizada por Joaquín Torres este fin de semana en su mansión de La Finca (Madrid). El arquitecto ha atravesado una mala racha provocada por sus problemas de salud, por la pérdida de su madre y por los conflictos con uno de sus hermanos, pero todo esto forma parte del pasado.

Joaquín Torres ha reunido a sus seres queridos en su residencia de Pozuelo para celebrar un evento poco antes de su 54 cumpleaños, fechado el próximo 11 de julio. Como no podía ser de otra forma, Belén Esteban ha sido una de las grandes protagonistas de este acto. Es íntima amiga de Joaquín y Raúl Prieto, con quien estuvo muchos años trabajando en Sálvame.

El matrimonio no ha dejado espacio a la improvisación y han sorprendido a sus invitados con actuaciones y artistas que no han dejado indiferente a nadie. La ex de Jesulín de Ubrique ha publicado en su cuenta de Instagram una foto de un acróbata que hizo un pequeño número en el interior de la mansión de Torres.

Joaquín Torres, con sus invitados. (Foto: Instagram)

Sin embargo, uno de los momentos que más ha llamado la atención, es el abrazo que Belén Esteban le ha dado a Terelu Campos durante el concierto que Joaquín tenía preparado. Las colaboradoras han enterrado el hacha de guerra después de unas semanas cargadas de tensión. Recordemos que Terelu habló del contrato que Belén había firmado con la productora Fabricantes Studio, gesto que desató una batalla mediática.

Velas, actuaciones y Azúcar Moreno

Joaquín Torres y Raúl Prieto se casaron hace un año y organizaron una ceremonia por todo lo alto cuyo detalle más característico fueron las velas. El matrimonio ha seguido la misma estrategia para el evento que ha tenido lugar en la famosa casa de La Finca.

Interior de la fiesta de Joaquín Torres. (Fofo: Instagram)

El famoso dúo Azúcar Moreno, compuesto por las cantantes Encarni y Toñi Salazar amenizaron la velada con sus famosas rumbas. Las cantantes dieron lo mejor de ellas y consiguieron que los invitados del arquitecto se quedasen sin con la boca abierta. De hecho la presentadora Sonsoles Ónega ha publicado una foto de la fiesta, describiendo el acto con tres únicas palabras: «Espectacular, especial e inolvidable».

Belén Esteban, con Sonsoles Ónega y Miquel Valls. (Foto: Gtres)

Sonsoles es la presentadora de Y ahora Sonsoles, programa donde Joaquín ejerce de colaborador. Gracias a esta plataforma ha podido expresar lo que estaba pasando en su vida personal. Ha atravesado una crisis emocional a raíz del accidente de moto que tuvo en Madrid y sus compañeros siempre han estado dispuestos a escucharle.

La amistad de Raúl Prieto y Belén Esteban

Belén Esteban, con Raúl Prieto. (Foto: Instagram)

Belén no solo ha publicado fotos con William Levy, también ha compartido una instantánea junto a su querido amigo Raúl Prieto, a quien considera parte de su familia. El periodista contrató a unos excéntricos bailarines que animaron la fiesta.

Raúl y Belén ya no trabajan juntos, pero han conseguido conservar la amistad. Tanto es así que la colaboradora siempre está dispuesta a arropar a su ex compañero, por eso no podía faltar en esta celebración.