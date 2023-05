La Finca: la exclusiva urbanización de los famosos en Madrid

La confirmación de la historia de amor entre Marc Márquez y Gemma Pinto ha levantado todo un revuelo en la red. Tanto que hasta el hermano del piloto, Álex Márquez, se ha pronunciado al respecto. «RT y FAV para que no me hagan las maletas y me echen de casa por favor», ha compartido con humor a través de su cuenta de Twitter. Y es que, cabe recordar que los hermanos de MotoGP viven juntos en una urbanización de lujo en una de las zonas más exclusivas de Madrid desde que decidieran dejar su Cervera natal. Pero parece que, hasta el momento, aunque el corazón de Marc vuelva a estar ocupado, no tiene pensado deshacerse de su hermano. Pero, ¿cuál es esa zona repleta de rostros conocidos?

Se trata de La Finca, una urbanización ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que, gracias a su privacidad, se ha convertido en el refugio de muchos famosos. Este complejo está compuesto por cuatro distritos de chalets y mansiones, propiedades que alcanzan varios millones de euros para su adquisición. Además de grandes zonas verdes, edificaciones de lo más modernas y un lujo que no está al alcance de cualquiera, este exclusivo paraíso cuenta con un gran sistema de seguridad que convence (más aún) a los famosos de nuestro país. Cuenta con patrullas 24 horas, detectores de movimiento, infrarrojos, cámaras y hasta tres garitas de entrada con guardias que controla las visitas.

La Finca, al detalle

Este urbanización, que comenzó siendo el refugio de grandes futbolistas, empezó a construirse a finales de los años 80 gracias a Luis García de Cereceda, que decidió comprar el pinar pegado a Somosaguas. En el 2000, el empresario vendió 100 hectáreas a las inmobiliarias Nuevo Mundo y Parquesol, que crearon lo que a día de hoy se conoce como La Finca. Además de por la seguridad y la intimidad, este barrio de lujo también se hizo popular por su unidad arquitectónica, para la que contaron con el estudio A-Cero dirigido por Joaquín Torres, que logró un estilo uniforme y modernista.

Está dividida en tres zonas dependiendo del nivel adquisitivo. El área más económica es Prado Largo, ubicada al sur de la urbanización. Allí puedes encontrar edificios de pisos y áticos que alcanzan el millón y medio de euros. Al este está Los Lagos II, que dispone de chalets adosados y pareados más caros para rostros conocidos con un mayor rango en la sociedad. Y, por último, está Los Lagos I, la zona más lujosa donde se encuentran los grandes chalets y mansiones cuyo valor puede alcanzar los 20.000 euros mensuales y unos 10 millones de euros en concepto de compra.

Allí viven todo tipo de famosos, desde actores hasta personajes televisivos, pasando por empresarios. Sin embargo, se hizo conocida cuando los jugadores más relevantes del Real Madrid establecieron su residencia allí. Fue el eterno capitán del equipo blanco, Raúl González, el primero que se trasladó a La Finca y, poco a poco, arrastró a sus compañeros. Sergio Ramos, Iker Casillas, Fernando Torres o Cristiano Ronaldo también vivieron allí, aunque este último ahora se encuentra haciendo una nueva vida en Arabia Saudí. Otros nombres que suenan con fuerza en la urbanización son Cristina Pedroche (que abandonó su querida Vallecas para una mayor calidad), David Bustamante (que alquiló un ático con seguridad 24 horas) o Borja Thyssen (que adquirió una propiedad por 5 millones de euros).