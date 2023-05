Después de unos meses de rumores, Marc Márquez sorprendía el pasado domingo confirmando su nueva ilusión. El piloto, después de poner punto final a su historia de amor con Lucía Rivera, daba una segunda oportunidad al amor de la mano de Gemma Pinto, una conocida influencer e íntima amiga de Laura Escanes, confirmando así lo que tanto tiempo llevaba circulando por la red. Se trata de un paso muy poco habitual en él, que se limita a compartir en el universo 2.0 algunos aspectos de su vida pero, sobre todo, su trayectoria profesional. Sin embargo, parece que estaba deseando gritar a los cuatro vientos lo feliz que está aunque eso suponga abrir la puerta de su intimidad a sus más de 6 millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Márquez (@marcmarquez93)

Mientras el mundo entero se ha alegrado de esta felicidad, su hermano Álex ha reaparecido en la red para hacer una petición que no ha tardado en hacerse viral. Después de anunciar que ya estaba en casa y preguntar a sus seguidores si se había perdido alguna noticia destacable, el piloto pedía a sus followers caridad. «RT y FAV para que no me hagan las maletas y me echen de casa por favor», escribía con cierto toque de humor, preocupado por quedarse sin hogar ahora que su hermano había confirmado su nueva relación. Tras esto, volvía a las andadas dando las buenas noches a sus seguidores, obteniendo como respuesta la ‘preocupación’ de Dani Martínez: «¿En qué casa descansas esta noche al final?». Fueron muchos los comentarios que el hermano de Márquez recibió, pero se limitó a contestar con humor: «En la de siempre y encima la tengo toda para mí. Voy a aprovechar mis últimos momentos entre estas paredes…».

Cabe destacar que los hermanos abandonaron su Cervera natal para trasladarse a Madrid e impulsar su carrera, compartiendo una mansión ubicada en la urbanización La Finca, situada en el municipio de Pozuelo de Alarcón y considerada como la zona de los famosos de la capital. Un residencial que fue fundado por el promotor Luis García Cereceda y en el que han residido o residen numerosos jugadores del Real Madrid (como en su día Cristiano Ronaldo) y otros rostros conocidos de nuestro país.

Marc Márquez, de nuevo enamorado

El piloto, muy celoso de su intimidad, ha confirmado su secreto a voces: vuelve a estar enamorado. Uno de los solteros de oro de nuestro país ha encontrado la ilusión de la mano de Gemma Pinto, una conocida influencer a la que han calificado en la red como el doble de Lucía Rivera.

Ambos han compartido su relación con un post en Instagram durante su viaje a Marrakech con motivo del 26 cumpleaños de la amiga de Laura Escanes. La joven, además de tener un perfil en Instagram con más de 80 mil seguidores (que han ido en aumento tras conocerse la noticia), es también Bran y PR Manager de la firma de belleza Kream, y ahora la mujer que ha conseguido conquistar el corazón de uno de los pilotos de MotoGP más aclamados.