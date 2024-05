Joaquín Torres celebra su primer aniversario con Raúl Prieto lanzando un mensaje clave

Hace un año se celebró uno de los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos: la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres. El evento tuvo lugar en Sevilla y hasta allí se desplazaron algunos rostros tan mediáticos como Rocío Carrasco, Terelu Campos o Belén Esteban. Según contó esta última, los novios se encargaron de costear todo y fue una boda perfecta, por eso sorprendieron tanto las declaraciones que Joaquín le dio a Pilar Vidal. Ahora el empresario ha lanzado un mensaje que deja clave que Prieto es el hombre de su vida.

Durante una entrevista, el famoso arquitecto reconoció que estaba atravesando un mal momento que había terminado afectando a su matrimonio. Sin embargo, dejó claro que Raúl Prieto no le había soltado la mano y que estaba apoyándole en todos sus problemas.

Hay que recordar que Joaquín tuvo un accidente con su moto en el centro de Madrid, después tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre y ahora está en guerra con su hermano Julio por cuestiones económicas.

Joaquín Torres y Raúl Prieto en su boda. (Foto: Gtres)

Todo esto generó un clima de tensión que acabó con el buen humor de Torres, quien decidió tomar distancia y vivir durante un tiempo en una casa diferente a la de Raúl Prieto. No obstante, esta grieta está más que solucionada y el matrimonio ha celebrado su primer año de casados intercambiando unos románticos mensajes en sus respectivas cuentas de Instagram.

El mensaje de Joaquín Torres a Raúl Prieto

Raúl Prieto siempre ha sido bastante discreto, pero en las últimas horas ha utilizado sus redes para publicar una foto del día de su boda con Joaquín. Este le ha respondido compartiendo una carta que zanja todas las dudas. Es evidente que entre ellos no hay ningún problema. Es más, Joaquín niega que hayan estado en crisis, simplemente él tomó distancia porque no se encontraba bien a nivel emocional.

Mensaje de Joaquín Torres. (Foto: Instagram)

El empresario ha dejado claro que, durante sus problemas personales «Raúl no desfalleció ni un solo día, ni un solo segundo. Siempre a mi lado, apoyando, sustentando y obviamente sufriendo conmigo. No ha habido ni hay crisis». Y añade: «Obviamente en lo malo, uno es mucho más vulnerable. Hoy, como hice hace un año, grito al mundo que amo a Raúl, y que es, y será siempre, el amor de mi vida».

Joaquín Torres se ha sometido a varias operaciones desde que tuvo el accidente. En un primer momento los médicos pensaban que se había roto algo, pero el problema era mucho mayor: tiene una infección en los huesos. Después de mucho esperar, Torres ya conoce su diagnóstico y puede actuar en consecuencia.

Las palabras que Joaquín Torres le ha dedicado a su marido

Afortunadamente Joaquín está más animado y se enfrenta a sus problemas médicos desde otra perspectiva. Ahora solo le queda solucionar el conflicto legal que tiene pendiente contra su hermano Julio, a quien acusa de haber hecho un mal uso del patrimonio familiar. Promete que no descansará hasta que se haga justicia, pues le prometió a su madre que iba a luchar hasta el final.

La imagen que Raúl Prieto ha publicado de su boda. (Foto: Instagram)

Mientras tanto, Raúl le ha animado compartiendo una foto del día de su boda: «Amor eterno», ha escrito. El arquitecto no se ha quedado de brazos cruzados y también le ha dedicado un bonito homenaje a su marido.

«Hoy hace un año Raúl y yo nos dimos el ‘sí, quiero’ en una maravillosa ceremonia en Casa Pilatos en Sevilla, delante de nuestras familias y amigos». Cabe recordar que el hijo del arquitecto fue uno de los grandes protagonistas de este día porque leyó un emotivo discurso aplaudiendo y respaldando el amor que su padre siente hacia Prieto. No obstante, Joaquín echó en falta a alguien importante: a su madre. Ya no se encontraba bien y no pudo asistir. Hoy, después de su muerte, ha reflexionado sobre esta ausencia.