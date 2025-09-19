Manu Sánchez (Canal Sur) se pronuncia sobre su cáncer: «Cruzo la puerta sin saber si voy a volver»

El humorista y presentador andaluz Manu Sánchez ha vuelto a hablar del cáncer que ha conseguido superar y que le obligó a retirarse por un tiempo del foco mediático, debiendo abandonar la televisión y el teatro para centrarse en el tratamiento. Dos años después de recibir el diagnóstico que le cambió la vida, los recuerdos enormes y ha confesado que lo más duro ha sido contarles su situación a sus dos hijos, de dos y seis años.

En una entrevista concedida al programa El cielo, de la televisión local 101TV Sevilla, el humorista se ha abierto en canal para hablar de este capítulo tan complicado de su vida que está viviendo. «Me he operado, digamos que a vida o muerte, cinco veces ya. Esto implica que si te operan el jueves, ingresas el miércoles, y el martes me tengo que despedir de mis hijos. Tampoco les puedo explicar para que sean muy conscientes de qué va todo esto», así recuerda lo complicado que es abordar estos temas tan delicados con los pequeños.

Su hijo mayor, Manuel, sí que empieza darse cuenta de que algo está pasando, aunque todavía es complicado que llegue a entender la gravedad: «Lo que le he dicho es que hay una plastilina mala en el cuerpo que los médicos me están quitando, pero que todavía queda. Manuel no lo entiende».

Esa inocencia le llevó a hacerle una pregunta que le dejó completamente descolocado y para la que cualquier adulto no sabríamos qué responder. «Me hizo la pregunta más dura que me han hecho nunca: ‘papa, ¿y tú para ponerte malo que has hecho?’», con esas pocas palabras logró dejarle descolocado.

«Ahora mismo le hemos enseñado que una mala acción tiene una consecuencia en su salud, pero yo le digo que yo no he hecho nada. No lo entiendo yo con 40 años, como para que lo entienda él con seis», así lo ha reconocido Manu.

Pero hay más momentos complicados provocados por la enfermedad, algo que pasa cada vez que se tiene que marchar al hospital y dejar a sus hijos en casa. «Yo me despido de ellos y me preguntan ‘¿cuándo vienes papá?’ y yo le tengo que decir que en unos días, que en unas semanas, que voy a estar en el hospital, que las vacunas son con cable y que por eso no puedo ir a casa», así les explica que debe acudir al hospital de una forma que lo puedan entender.

«Yo sé que hay una mañana que duermo por última vez con mis niños, les doy un beso, hago una maleta y le digo que ahora vengo, pero cruzo la puerta sin saber si voy a volver o no, a eso le tengo pavor», ha reconocido Manu Sánchez.

El humorista y presentador acaba de cumplir 40 años este mes de septiembre, haciéndolo después de haber dado un paso muy importante en su recuperación y pensando en que lo peor podría haber pasado. Tras un año de parón obligado, hace ya más de 12 meses que ha vuelto a la televisión como presentador en Canal Sur y con sus espectáculos teatrales.