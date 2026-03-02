Confucio, filósofo chino: «Exígete mucho a ti y poco a los demás. Te ahorrarás disgustos»

La frase que se le atribuye al filósofo chino Confucio «Exígete mucho a ti y poco a los demás. Te ahorrarás disgustos» se ha convertido en uno de los principios más repetidos en el ámbito de la inteligencia emocional. Confucio nació en el siglo VI a.C., en un contexto de inestabilidad tanto social como política, y su visión buscaba restaurar la armonía mediante el comportamiento individual. El autocontrol, la rectitud moral y la responsabilidad personal eran pilares fundamentales de las enseñanzas del filósofo chino y, de acuerdo a los mismos, esta frase resume una idea muy poderosa: el verdadero cambio comienza en uno mismo.

Sin lugar a dudas, se trata de un mensaje con una dimensión ética muy profunda, ya que el hecho de exigirnos a nosotros mismos implicar asumir la responsabilidad de nuestros actos. Para ello, lo primero es reconocer nuestros errores y debilidades y trabajar en la mejora constante. Mientras, exigir demasiado a las personas que nos rodean puede dar lugar a conflictos innecesarios y expectativas irreales que causan frustración. Confucio invita a adoptar una actitud equilibrada en la que elevemos los estándares personales sin caer en el juicio constante hacia los demás.

Este pensamiento está relacionado con el concepto de autocultivo, entendiendo como tal el trabajo que debe hacer uno mismo para mejorar su carácter y actuar con coherencia en el camino de la vida. Confucio sostenía que la armonía social no se impone desde fuera, sino que surge de la suma de comportamientos responsables, generando credibilidad y respeto. Asimismo, reduce tensiones innecesarias al entender que cada persona tiene sus propios ritmos y circunstancias. La frase, en este contexto, promueve la empatía y la prudencia.

En el terreno personal, muchas decepciones surgen cuando tenemos expectativas demasiadas altas en los demás. Para disminuir los conflictos y, por ende, mejorar la estabilidad, debemos concentrarnos en mejorar nuestras propias actitudes y ajustar nuestra expectativas. No se trata de renunciar a nuestros valores y principios, sino de exigirnos compromiso, disciplina y honestidad antes de esperar lo mismo de quienes nos rodean.

En pleno siglo XXI, donde la digitalización y la conectividad amplifican juicios rápidos, esta frase de Confucio adquiere especial relevancia. La invitación a centrarnos en nuestro propio crecimiento personal es muy valiosa, siempre y cuando vaya acompañada de respeto hacia los demás. En lugar de buscar culpables en el exterior, el enfoque propone asumir la parte de responsabilidad que corresponde a cada uno.

La frase también puede interpretarse como una invitación a la humildad. Reconocer nuestras limitaciones es el primer paso para superarlas. Al mismo tiempo, aceptar que los demás pueden tener errores reduce la tendencia al juicio permanente. Esta combinación de autocrítica y comprensión fortalece la convivencia y facilita el diálogo.

