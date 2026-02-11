El INE lo confirma: caen en picado los anuncios de alquiler turístico en Ibiza

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman una tendencia muy clara al constatar un descenso del 40% de los anuncios de alquiler turístico en la isla de Ibiza. Por primera vez, el número total de anuncios detectados por el INE en las tres principales plataformas se sitúa por debajo del número de viviendas de uso turístico inscritas en el Registro Insular del Consell.

En concreto, el número total de anuncios de viviendas turísticas comercializadas en plataformas se ha reducido de manera continuada durante el último año, situándose en 2.081 anuncios el pasado noviembre frente a los 3.399 registrados en el mismo mes de 2024.

El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza, Mariano Juan, ha valorado positivamente estos datos ya que, según ha indicado, «refleja el impacto de las políticas de ordenación y control desarrolladas durante los últimos meses y consolida una tendencia a la baja en la oferta anunciada en las plataformas digitales».

El dirigente insular ha explicado que este descenso acumulado del 38,77% hace referencia a anuncios que se identifican como viviendas turísticas en plataformas digitales y que todavía incluyen anuncios de alquileres de temporada de más de 30 días que no tienen naturaleza turística.

Así, el volumen real de la oferta turística efectiva es inferior a lo que reflejan las cifras añadidas, ha concluido el Consell.

La lucha de Airbnb contra los infractores

Cabe recordar que el principal portal de comercialización de estancias en viviendas turísticas del mundo, Airbnb, anunció el año pasado la erradicación de toda aquella oferta que no cuenta con un número de registro turístico válido en la isla pitiusa.

De esta forma, la plataforma culminó una nueva etapa en el proceso de colaboración mutuo con el Consell que se inició en 2019 con la firma de un primer convenio que permitió identificar a los infractores, que hizo un crecimiento exponencialmente con la firma del memorándum de colaboración del mes de febrero, que estableció un canal de colaboración directa entre la Oficina, Airbnb y el sector turístico ibicenco, en una clara vocación de cogobernanza.