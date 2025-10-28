La Diputación de Valencia se persona como perjudicada por el título ‘fake’ del ex comisionado de Sánchez

La Diputación Provincial de Valencia ha decidido personarse en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia a José María Ángel Batalla, ex alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA del Gobierno de Pedro Sánchez. La personación se produce porque la institución provincial se considera perjudicada por un presunto delito de estafa mediante falsificación al entender que Ángel Batalla, que ingresó en 1985 en la citada Diputación, ocupó entre los años 1987 y 2004 diferentes puestos de trabajo para los que presuntamente se hizo valer de un título de licenciado falsificado.

Ángel Batalla accedió a un puesto fijo en la Administración, en el año 1985, por tanto, hace ahora 40 años, tras haber presentado para ello una titulación supuestamente falsa de diplomatura en Archivística y Biblioteconomía, según corrobora un informe de la Agencia Valenciana Antifraude. Es decir, que supuestamente presentó un título falso para obtener un puesto de funcionario de carrera en la Diputación de Valencia.

La Diputación de Valencia pidió el pasado día 2 de este mes de octubre a la Fiscalía Provincial que abriera una investigación a José María Ángel por haber utilizado, presuntamente, una diplomatura falsa en Archivística y Biblioteconomía. El 13 de este mismo mes, la Fiscalía comunicó que las diligencias de investigación penal se remitían al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que dirige Jorge Martínez Ribera, por coincidir con los mismos hechos investigados en otras diligencias previas.

La Diputación Provincial de Valencia se considera perjudicada por un posible delito de falsificación documental y estafa, puesto que José María Ángel habría percibido supuestamente de modo indebido beneficios profesionales y económicos a través de la utilización del título fake desde aquel 1985.

La Diputación solicita al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia que se la tenga como personada en el procedimiento en calidad de perjudicada en virtud del presunto delito de falsificación de documento en concurso medial con un delito de estafa.

José María Ángel Batalla es un destacado político socialista. Entre los años 1993 y 1995 fue asesor de Antonio Asunción, entonces ministro del Interior. Además, ha ostentado la Alcaldía de la localidad de La Eliana, en Valencia, entre los años 1997 y 2015. Y entre 2011 y 2015 fue senador socialista por designación de las Cortes Valencianas.

Pero, además, entre 2015 y 2023, José María Ángel Batalla fue secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias del Gobierno valenciano, presidido entonces por el socialista Ximo Puig. Y del 2 de febrero al 31 de julio de 2025 ha ostentado la Presidencia del PSPV-PSOE, del que es secretaria general la ministra de Innovación, Ciencia y Universidad de Pedro Sánchez, Diana Morant. Aquel 31 de julio, José María Ángel dimitió de este cargo tras la revelación de Antifraude acerca de su título fake.

El 10 de diciembre de 2024 fue designado alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ángel presentó su dimisión, también por el escándalo de su título fake. Esa renuncia se anunció el 31 de julio de este año, aunque no fue efectiva hasta el pasado 26 de agosto, tras resultar oficializada en el primer Consejo de Ministros tras el verano.