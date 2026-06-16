Luis Enrique se suma a la lista de famosos que han encontrado en Formentera su paraíso vacacional

El verano es el momento del año en el que todas las personalidades relacionadas con el mundo del futbol nos muestran su lugar preferido para pasar unas vacaciones. Claro que para Luis Enrique esta no ha sido una temporada cualquiera, pues acaba de ganar su tercera Champions como entrenador. Iguala con ello los méritos de Zidane, Guardiola y Paisley, tres grandes entrenadores de los que hoy en día son sus equipos rivales desde el París Saint-Germain. Con tanto premio de altura y toda una temporada abrazando el estrellato, el entrenador ha decidido volver a poner los pies en la tierra y disfrutar de su casa en la isla de Formentera, un refugio tradicional que supone el lugar de descanso del entrenador con su familia.

La casa de Luis Enrique

Es a Formentera donde acude después de cada temporada acompañado de su mujer, Elena Cullell, y sus hijos Sira y Pancho, porque disfrutar sus dos meses al año de vacaciones se vuelve algo primordial para el entrenador. «¡Casi dos meses de vacaciones, qué maravilla!» decía el entrenador en una entrevista para Movistar. Además, añadía que este año se iba a ir a Gijón, su ciudad de origen, a Formentera «y me voy a…», dijo, cortando a tiempo el spoiler de su última ubicación.

Aunque todas las sospechas apuntan a que se trata de Gavà, un municipio catalán ubicado en la comarca del Bajo Llobregat, estratégicamente entre el macizo del Garraf y el delta del Llobregat. Aquí tiene un chalet de lujo de estilo modernista con vistas al mar. Además, en más de una ocasión ha declarado que ahí es donde se escapa cuando tiene oportunidad para conectar con el que ha sido su hogar en España durante años.

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Pero volviendo a Formentera, lo poco que sabemos de este alojamiento es que Luis Enrique lo adquirió hace cuatro años. Antes de adquirir esta vivienda, sus vacaciones solían saltarse el paso del ferry, pues se quedaba en una encantadora villa de la isla de Ibiza. Como ha declarado en numerosas ocasiones, Luis Enrique llevaba años veraneando en este lugar. Sólo que al principio alquilaban una villa en esta isla y, finalmente, optaron por adquirir una vivienda.

Nos hemos podido asomar a esta propiedad de Formentera a través de la cuenta de Instagram de su hija Sira, quien ha compartido algunas imágenes en sus zonas exteriores. De aquí hemos podido ver cómo esta vivienda está bastante alejada de la estética contemporánea de su vivienda catalana. Su casa de Formentera ofrece un refugio isleño auténtico, cosa que podemos ver en los detalles de una decoración que deja ver tonos blancos, maderas y piedras encaladas, típicas de esta ubicación.

Todo ello, claro, sin renunciar a la comodidad de pequeños lujos. Como el área de piscina que alberga en su exterior, perfecto tanto para un posado veraniego como para ver el atardecer. Esta área se completa con un espacio de chill out decorado con hamacas y las buganvillas, que aportan su toque floral a las zonas exteriores.

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El resto de la fachada encalada en blanco termina de tomar el aire mediterráneo de la isla de Formentera con las contraventanas de madera. Estas no solo acompañan a la estancia, sino que continúan la narrativa local de esta vivienda tradicional.

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De cómo es la casa por dentro, poco sabemos. Sólo que la madera continúa como hilo conductor de la estancia, acompañada de detalles artesanales más luxury, como los manteles individuales de tela. Y los postres tradicionales, como las ensaimadas, son algo que la familia tampoco se pierde cuando va a la isla.

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Formentera, destino de famosos y grandes fortunas

El pasado hippie de Formentera contrasta con la realidad de la isla: actualmente y sobre todo en los últimos años, este destino se ha convertido en un nodo de grandes fortunas. Buscan en este lugar la mezcla perfecta entre relajación, intimidad, privacidad y belleza natural.

Empezando por lo último, Formentera es un lugar donde la riqueza natural abunda tanto o más que la material. Sus costas entran entre las más bonitas de España, con ubicaciones en su litoral como Caló d’Es Mort o la Playa de Llevant entre las favoritas del público. Cuenta incluso con su propio lugar predilecto de la UNESCO en la playa de Ses Illetes, una de las más bonitas de la isla, ubicada en el Parque Natural de Ses Salines, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Por ello, son varios los famosos que han elegido Formentera como destino de vacaciones en los últimos años. Dentro de la corona española, María Zurita, hija de la infanta Margarita, ha elegido este destino varias temporadas seguidas para desconectar durante las vacaciones. Como ella, también personalidades de diferentes sectores han elegido sus costas para desconectar.

Entre ellos destacan Brad Pitt, el cantante Carlos Baute o Naomi Campbell. Leonardo DiCaprio es otra de las personalidades a las que les gusta veranear por las islas Baleares. El año pasado en concreto, el actor fue visto en compañía de la modelo Vittoria Ceretti y también coincidió con Tobey Maguire.

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Este destino también es perfecto para parejas (o ex parejas). Prueba de ello es que en los últimos años ha sido lugar de escapada para parejas como la que conforman Salma Hayek y su marido François-Henri Pinault, quienes, como tantos otros, eligieron la travesía en barco para disfrutar de todas las islas y hacer parada en este lugar. Otras de las parejas (ahora ex parejas) que fueron son Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas o Karol G y Feid.