Quién es Daniel Mérida: edad, de dónde es, su novia, quién es su entrenador y ranking del tenista español

El tenis español está viviendo un cambio de guardia en los últimos meses. Más allá de un Carlos Alcaraz que ha conquistado la cima del tenis masculino y ya es una realidad más que demostrada, la raqueta española está sumando nombres a sus filas para dar el relevo generacional a la ‘clase media’, conformada durante años por nombres como Pablo Carreño o un Roberto Bautista que dice adiós este año.

Pese a que Rafa Jódar acapara los focos últimamente y está llamado a alcanzar cotas muy altas, otra gran promesa joven que ha emergido en los últimos torneos también ilusiona al tenis español. Se trata de un Daniel Mérida que debutará en el Top 100 tras el Mutua Madrid Open y que busca la tercera ronda del Masters 1000 madrileño ante el francés Moutet en la tarde-noche del sábado.

Edad, altura y peso de Daniel Mérida

La precocidad de los deportistas en los últimos años provoca que cada vez surjan grandes jugadores capaces de pelear con los mejores a una menor edad. Como claro ejemplo de este fenómeno en el tenis está Carlos Alcaraz, que fue capaz de vencer de manera consecutiva a Djokovic, Nadal y Zverev para levantar el Mutua Madrid Open con 19 años recién cumplidos. Pero cada deportista lleva un proceso diferente, como demuestra un Daniel Mérida Aguilar que ha explotado en el circuito a sus 21 años. Nacido el 9 de septiembre de 2004, la página oficial de la ATP le sitúa en 1,88 metros de altura y 80 kilos de peso.

De dónde es Daniel Mérida

Conocido mayoritariamente como Dani Mérida, el joven tenista que aspira a progresar tras su debut en el Top 100 tiene la oportunidad de seguir sumando puntos en casa. Nacido en Madrid, representa una de las tres grandes promesas del tenis madrileño junto a Rafa Jódar y Martín Landaluce. Después de la retirada de Fernando Verdasco, el público de la capital madrileña cuenta con tres prometedores tenistas locales que aspiran a dejar grandes momentos en el Mutua Madrid Open en esta y las próximas ediciones.

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Su novia y quiénes son sus padres

Uno de los grandes partidos del Masters 1000 que se está celebrando en Madrid en estos momentos fue el duelo entre Dani Mérida y el argentino Marco Trungelliti en primera ronda. El encuentro tuvo de todo: polémica, tensión con el público y emoción. La mayor representante de este último punto fue la pareja de Dani Mérida, Luana Selena Gheban. La novia del jugador se mostró muy expresiva, llorando y animando al tenista madrileño en un duelo de infarto. Los padres de Dani Mérida, por otra parte, no están vinculados al mundo del tenis; aunque él siempre los ha destacado como un gran apoyo desde sus comienzos.

Quién es el entrenador de Daniel Mérida

Daniel Mérida Aguilar no sólo cuenta con el apoyo de su pareja y su familia en su prometedora carrera en el tenis. El madrileño entrena en el Club Atlético Montemar de Alicante y cuenta con Israel Sevilla como entrenador y Guillermo Martínez como preparador físico en su equipo de trabajo. Mérida confesó en una entrevista en Punto de Break que perseguía un nuevo rumbo en su carrera junto a ellos en este 2016, y ahora está recogiendo los frutos de este trabajo y el realizado durante años.

La historia continua….79 motivaciones a ser mejor en todo…gracias pic.twitter.com/KfKsM2tgD1 — Dani Merida (@Mridatenis1) April 24, 2026

Ranking

La explosión de Dani Mérida en 2026 se ha reflejado en su subida en el ranking ATP. El tenista madrileño comenzó el Mutua Madrid Open a las puertas de pisar por primera vez el Top 100 de la clasificación, en la posición 102, tras sumar una meritoria final en Bucarest y caer en el Conde de Godó. Tras superar la fase previa del Masters 1000 y avanzar a segunda ronda, Mérida tiene garantizado su lugar entre los cien mejores del tenis masculino, ya que ocupa virtualmente el puesto 86 del ranking ATP. De superar a Moutet, conseguiría un colchón de puntos que le aseguraría mantenerse en el Top 100.