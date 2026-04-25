Dani Mérida también se invita a la fiesta: rinde a Moutet y anima el Mutua Madrid Open

Moutet abre los brazos y mira al cielo de Madrid en busca de respuesta. No lo entiende. Ha tenido dos bolas de break, ha llevado la iniciativa en el punto, pero Dani Mérida se lo apunta y consolida su break anterior. El español ni se inmuta más allá de iniciar el protocolo para restar. Se guarda el aire que le queda para soltarlo al final con una derecha ganadora. Set y partido para él. Manos a la cabeza y puño en alto. Otro joven español que accede a tercera ronda. Ya espera a Bublik o Tsitsipas.

Menos mediática que Rafa Jódar, pero igual de valiosa está siendo la trayectoria de Dani Mérida, un madrileño asentado en Alicante que se está reivindicando esta temporada en la élite. Apenas 21 primaveras contemplan a este jugador batallador que hace poco se quedó en puertas de estrenar su palmarés cuando perdió la final del torneo de Bucarest. Ya en Madrid batió al cuadrado a Trugenlliti, tanto en la fase previa como en primera ronda y ahora a Moutet.

Sella Dani Mérida la que es la victoria más importante de su vida. Su segunda en un Masters 1000. También en la pista 3, la que resuena cada vez que el público muestra su apoyo. Ocurrió con Trungelliti, que se quejó de la actitud del seguidor. También estuvo llena ante Moutet. Dan Mérida tuvo un arranque fulgurante en el partido, una puesta en escena brillante que sorprendió a su rival. Con 5-1 y saque no lo pudo cerrar. Moutet se puso con 5-3 pero ya no dejó escapar el madrileño otra oportunidad que cerró la manga y tomó ventaja.

No acusó en ese momento la presión. Mérida es un batallador que se agarra a la pista, que no se da por vencido, como mostró ante Trungelliti, ante el que salvó dos puntos de partido. Y en el siguiente parcial, rompió en el quinto juego, consolidó y se situó con 4-2. La victoria ante el galo, le ubica ya en el puesto 85 del ránking, en una semana en la que se ha unido a Jódar y Martín Landaluce como tercer español en debutar en el top 100 esta temporada. Ya espra a Bublik o Tsitsipas en la siguiente ronda.