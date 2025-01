Vox denuncia la estafa de la ONG Apic Acam en Zaragoza destapada por OKDIARIO: «Trafican con inmigrantes»

Este viernes, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, se ha desplazado a las inmediaciones del hotel París Centro en Zaragoza donde viven desde hace un año decenas de inmigrantes ilegales llegados desde Canarias, tal y como destapó OKDIARIO. El de Vox ha denunciado que las ONGs, como Apip Acam, trafican con inmigrantes sólo como negocio: «No se puede traficar con las personas, utilizarlas como fardos, para que las ONGs se lleven el dinero por traerlas aquí».

«No es justo que nosotros estemos pagando entre todos que estén aquí sin hacer nada, ni tampoco justo para ellos que han sido engañados. Ellos viven en un hotel durante meses a pensión completa, mientras que hay familias que no se pueden permitirse ir de vacaciones», ha denunciado.

«Los propios inmigrantes han denunciado la situación al quejarse que sólo comen y vegetan. Esto es una mafia de las ONGs aparentemente buenistas, que se lucran con el tráfico de personas», ha añadido.

Nolasco aludía al timo de Apip Acam que llevan sufriendo meses decenas de chavales procedentes de Mali en Zaragoza que ha sacado a la luz este diario, a raíz de la concentración que tuvo este martes en las puertas del hotel París, donde confesaban sentirse «cansados» porque la fundación no había cumplido con su palabra. «Sin papeles no podemos trabajar. Llevamos meses sólo comiendo y bebiendo», denunciaban.

Según el líder de Vox, «las principales víctimas son ellos». «Se están planteándose hasta denunciar”, ha añadido. «Es irresponsable alentar el efecto llamada para beneficiar a estos chiringuitos que se dedican a fomentar las mafias del tráfico de personas. El resultado es el siguiente: tenemos a unas personas que sólo pueden comer y vegetar», explica.

Derechos de turistas vs ilegales en el hotel

Varios hoteles en Zaragoza, como el hotel París Centro, ofrecen sus instalaciones para turistas en Booking, al tiempo que hacen su función como albergues social para los inmigrantes ilegales al llegar a un acuerdo de colaboración con las ONGs suscritas al convenio de cooperación con el Ministerio de Inmigración español.

Una situación que contrasta con el trato que reciben por parte del Gobierno de España los turistas tanto nacionales como internacionales frente a los inmigrantes.

El turista debe mostrar su carta de identificación, debe además aportar infinidad de datos para poder pernoctar en el establecimiento. Sin embargo, a este turista se le hace convivir con unas personas que se desconoce realmente quién son y, por tanto, si tienen antecedentes o se ha escapado de la Justicia. «Este hecho es esperpéntico», ha valorado Alejandro Nolasco.

«Los turistas están sometidos a un control como si fuera la Gestapo, hay que dar muchísima información con la nueva ley de Sánchez. Es un crimen que nos sintamos extranjeros en nuestra propia casa y que tengan más derecho una persona que entra de manera ilegal a España que la que paga impuestos. Nosotros cada vez tenemos más trabas para dormir en un hotel», explica.

Presupuestos vs inmigración

Alejandro Nolasco ha recordado que Jorge Azcón «todavía» no le ha llamado para «hablar de los presupuestos». Si bien advierte que la inmigración ilegal sigue siendo una línea roja de cara a la negociación: «Las comunidades autónomas se pueden negar a acoger a más inmigrantes en las reuniones sectoriales. Así frenaríamos la inmigración ilegal. De hecho Cataluña lo hace. Que no se diga que no se puede hacer», aclarando que «las deportaciones son una competencia estatal».

«El efecto de la inmigración ilegal es palpable en barrios como El Gancho», ha señalado el de Vox. «La inseguridad es palpable. Quienes viven en calles como las Armas, San Pablo, Predicadores, saben el drama que describo».

El líder de Vox en Aragón denuncia que la violencia en la comunidad ha aumentado este año más de un 8%, señalando que uno de los motivos es la inmigración ilegal: «No sabemos nada de quiénes son, no conocemos sus antecedentes».

«Pero sí que vemos el efecto: las cárceles están llenas de inmigrantes ilegales. Muchos de ellos vienen de una cultura incompatible con la Occidental», ha añadido recordando su propia experiencia cuando era vicepresidente del Gobierno de Aragón y visitó la cárcel como Daroca.