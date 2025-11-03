¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Lista completa de invitados del 3 al 6 de noviembre

Después de la visita del pasado jueves de Dani Martín, El Hormiguero consiguió la semana pasada un pleno de victorias en audiencias frente a La Revuelta, aunque los próximos días volverán a ser un examen para el programa. Telecinco arranca los dos últimos meses del año con la llegada de Gran Hermano y La isla de las tentaciones, programas (especialmente el de parejas) que en el pasado han conseguido robar audiencia a Antena 3 y a La 1 de Televisión Española en access prime time. Es por eso que Trancas y Barrancas han preparado la artillería con grandes invitados para la semana.

Lunes: Javier Cámara

El actor es el protagonista de la serie Yakarta, que se estrena en Movistar Plus+ el próximo 6 de noviembre. En esta nueva ficción, Cámara se mete en la piel de un desilusionado profesor de educación física, que antes fue jugador olímpico de bádminton, y que ha perdido todas sus ilusiones por culpa de su adicción al juego y su separación.

La vida le cambiará por completo cuando descubre a una joven que cree que podría ser una estrella del bádminton, por eso pone toda su ilusión en conseguir que sea jugadora profesional.

Martes: William Levy y Paula Echevarría

Los dos actores acuden a El Hormiguero para hablar de Camino a Arcadia, la nueva serie que coprotagonizan y que se podrá ver en SkyShowtime a partir del 10 de noviembre. En esta historia, el protagonista vive en la ciudad canaria de Arcadia con su hijo y su nueva pareja, pero esconde un oscuro pasado violento en México.

Miércoles: Sergio Dalma

El cantante llega con nuevo disco, titulado Ritorno a Vía Dalma, que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre. El artista vuelve a una de sus sagas más exitosas, donde recupera canciones de los autores italianos con más recorrido en España, como Mina, Laura Pausini o Battiato. Además, Dalma se embarcará en una nueva gira a partir del año que viene.

Jueves: Juan del Val se enfrentará al estreno de ‘Gran Hermano’

El escrito cambiará la silla de colaborador (y también de guionista), para convertirse en entrevistado. Repite, aunque esta vez lo hace en plena actualidad gracias al Premio Planeta que consiguió gracias a Vera, una historia de amor, novela que se podrá comprar a partir del día cinco de noviembre.

Muchos han puesto el grito en el cielo por su premio, pero él se defiende pidiendo que se espere a poder leer su libro antes de criticar. En esta nueva novela, el marido de Nuria Roca narra la vida de Vera, una mujer de la alta sociedad sevillana cuya vida cambia cuando conoce a Antonio, un chico de barrio.

Todos ellos estarán en los próximos días en el plató de El Hormiguero, que se emite de lunes a jueves a partir de las 21:45 h en Antena 3.