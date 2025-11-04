‘Camino a Arcadia’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de William Levy y Paula Echevarría?

William Levy continua su recorrido profesional por España. El actor, de origen cubano, ha manifestado en varias ocasiones que siempre quiso hacerse un hueco en la industria interpretativa española. Un sueño que se ha hecho realidad y que lo ha llevado a formar parte del elenco de grandes producciones. Y es que, no importa si están destinadas a la pequeña o gran pantalla, siempre son un éxito. Ahora, el artista se ha unido a la aventura de Camino a Arcadia, una ficción de SkyShowtime. Y es que, junto a Paula Echevarría, el actor protagonizará un nuevo drama romántico.

Tal y como se ha informado, Camino a Arcadia es una historia que narra la vida de Pablo, un entrenador de lucha canaria. El hombre disfruta de una vida tranquila en Arcadia, lugar donde convive con su hijo, Bruno. El protagonista de esta historia se muestra como un hombre amable y muy querido por todos. Pero, lo que no saben es que, tras su apariencia de calma y bondad, hay un pasado muy turbio y oscuro. Una historia de vida que él quiere olvidar, pero que le acompañará siempre.

Pablo vivía en México, años atrás. Una etapa de su vida que estuvo marcada por la violencia y peligro. Pero, fue por la seguridad de su hijo que decidió huir y tomar un nuevo rumbo. Y es que, ser padre le cambió por completo la vida. Por ello, su mayor deseo era que su niño no viviese en un ambiente tan tóxico. Sin embargo, querer avanzar hacia algo mejor tuvo un precio: su mujer.

Ella, después de tantos años, ha regresado a Arcadia y lo ha hecho con el objetivo de vengarse. La mujer está dispuesta a desmantelar la falsa fachada de Pablo para hacerle pagar por lo que le hizo. Una situación que pondrá al protagonista de esta historia entre la espada y la pared. Pues, viejas heridas se reabrirán y, con ello, se pondrá en juego la seguridad de su hijo.

Camino a Arcadia es una producción de Secuoya Studios en colaboración con Vix y SkyShowtime. Una ficción española que aterriza de manera oficial este próximo 10 de noviembre y lo hará de la mano de una buena tanda de episodios. Pero, ¿cuántas entregas darán forma a esta serie? Realizamos un pequeño repaso.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Camino a Arcadia’, la nueva serie de William Levy y Paula Echevarría?

Como comentábamos en líneas anteriores, Camino a Arcadia podrá verse de manera oficial en nuestro país a partir del próximo 10 de noviembre. Este estreno llegará de la mano de tres capítulos inéditos. Por lo que es una buena manera de comenzar a disfrutar de esta travesía audiovisual. Pero, la historia no concluirá aquí.

La producción cuenta con un total de seis episodios, por lo tanto, habrá más emisiones. De esta manera, según se ha informado, la semana siguiente habrá un nuevo episodio de la serie. Por lo tanto, cada semana, la plataforma de streaming emitirá una nueva entrega. Todo ello hasta lanzar el sexto episodio, que sería el final.