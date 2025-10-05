Así es el nuevo proyecto de William Levy en España junto a su hija Kailey: todos los detalles

William Levy adora España, eso no es ningún secreto. El actor se ha ido labrando una carrera profesional en la industria interpretativa desde hace ya más de una década. Un talento que lo ha llevado a ser uno de los galanes más conocidos de las telenovelas de habla hispana. Pero, el cubano siempre ha dejado claro que le gusta salir de su zona de confort. Por ello, ha dado el salto a la interpretación en Estados Unidos y, ahora, a la de nuestro país. Y es que, tal y como él mismo ha explicado en diversas entrevistas, siempre ha sentido una atracción especial por las producciones españolas.

Hasta la fecha, han sido varias las ficciones españolas en las que se ha embarcado William Levy. Pues, tras su boom con Café con aroma de mujer, se le abrieron muchas puertas en España. Pero, tal y como él mismo ha comunicado, continuará trabajando en territorio español. Si hace unos meses tuvimos la oportunidad de verle en la gran pantalla gracias a Bajo un volcán, película que rodó en las islas Canarias, muy pronto volveremos a verle en el cine de la mano de la secuela de esta producción. Pues, según han presentado de manera oficial, Bajo un fuego ha iniciado su rodaje.

Secuoya Studios ha comenzado a grabar Bajo un fuego y lo está haciendo en Madrid. Un nuevo proyecto artístico donde Levy asume el papel de protagonista, pero también el de productor ejecutivo. Respecto a la trama, todavía no se sabe nada. Pero, una de las grandes novedades del proyecto es que la hija del cubano, Kailey, debutará en la gran pantalla.

Todos los que han seguido de cerca a William Levy, durante estos años, saben que el actor ha explicado que sus dos hijos siempre han sido muy talentosos. Su hijo mayor, Christopher, es un gran amante del deporte. Una pasión que heredó de su padre. Pues, el artista siempre ha sido un gran fan del béisbol. Así pues, respecto a su hija menor, la joven siempre ha sentido mucha atracción por el mundo de la actuación. Una pasión que hereda también de su madre.

En el pasado, William Levy señaló que, conociendo a su hija, en algún momento la vería delante de una cámara. Una sospecha que se ha confirmado. Pues, a sus 15 años, Kailey Levy debutará en el cine. Un gran salto profesional para la chica, pues lo hace a nivel internacional y en la gran pantalla. Un camino que realizará de la mano de su padre.

¿De qué tratará ‘Bajo un fuego’, la nueva película de William Levy?

Como mencionábamos en líneas anteriores, son pocos los detalles que se saben de la nueva película del cubano. Pero, se ha revelado que esta secuela se centrará un año después de los acontecimientos sucedidos en Bajo un volcán. Levy se volverá a poner bajo la piel del capitán de la UME, Mario Torres. Un protagonista que se encontrará en un complicado proceso emocional.

Pues, mientras Torres tiene que hacer frente a una ruptura sentimental, una nueva catástrofe tendrá lugar. Un nuevo proyecto donde volverán a aparecer en escena rostros como los de Adriana Torrebejano, Claudia Álvarez, Elia Galera y Antón Lofer, entre otros. Sin lugar a duda, una película donde las emociones no van a faltar.