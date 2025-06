El Hormiguero comenzó la semana a lo grande, con una de las visitas más esperadas de las últimas semanas. El reconocido actor William Levy, que ha participado en exitosas series como Café con aroma de mujer, ha pisado el plató del programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto. Se trata de una película titulada Bajo un volcán que se estrenará en cines el próximo 20 de junio. En ella, se refleja una preciosa historia de amor que acaba siendo marcada por una catástrofe natural. A pesar de contar detalles sobre este proyecto, el actor cubano también se sinceró sobre otras tantas cuestiones. Uno de ellos tuvo lugar tras la emisión del tráiler del largometraje. Fue entonces cuando William Levy confesó haber vivido una experiencia paranormal durante el rodaje de Bajo un volcán en Tenerife: «Las chicas de maquillaje y mi mano derecha en la película estaban conmigo y pasó algo un poco fuera de lo normal».

El invitado de El Hormiguero comenzó a narrar la historia: «Estábamos rodando a las tres de la mañana y yo estaba esperando que me llamaran para entrar a rodar. A mí me gusta mucho mirar el cielo y yo estaba fuera mirándolo. Entonces, de pronto, vi una estrella que se movía de un lado a otro y hacía como flashes de luz de una forma muy rara». Y añadió: «Pensé entrar en el set de maquillaje y contárselo a las chicas de maquillaje, pero no se lo conté porque pensé que iban a pensar que estaba loco». Pero no todo quedó ahí: «Al día siguiente, estábamos rodando a las cuatro de la mañana y les dije de ir a un mirador a ver las estrellas. Fuimos al mirador, nos tumbamos en el suelo para ver el cielo y pasó lo mismo. Volví a ver la estrella ir a un lado y flashear e ir a otro lado y flashear».

«Les pregunté si ellos también lo estaban viendo y me dijeron que sí. Entonces, uno de ellos me dijo de broma que me estaban vigilando, así que le seguí el juego y dije: ‘Si quieren contactar con nosotros, manden una señal’. Y teníamos una radio de atrezo que no funcionaba y que empezó a emitir señales», recordó el cubano.

William Levy recuerda la noche que pasó en el calabozo tras su detención

Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos aprovechó la visita del actor de Café con aroma de mujer para preguntarle por el incidente en el que se vio envuelto hace tan solo un par de meses. Recordemos que William Levy acabó detenido por las autoridades y pasando la noche en el calabozo.

«No pasó nada de lo que se ha contado, no pasó nada grave», comenzó explicando, y añadió: «Estábamos tomando un trago un amigo y yo y, a la hora de pagar la cuenta, mi amigo, que estaba en todo su derecho de chequear la cuenta, pensó que nos habían cobrado de más. Hubo una persona en la barra que empezó a discutir con él».

«Yo me metí entre medias para evitar la tensión aumentara y, en ese momento, llegó la policía, que nos dejó irnos porque no había pasado nada, pero la forma en la que nos dijeron que nos fuéramos estuvo fuera de lugar», continuó explicando el invitado de El Hormiguero. Acto seguido, fue más allá: «Les dije que no hacía falta que nos hablaran así, que nos hablaran bien, y simplemente por decirles eso me llevaron preso».

A pesar de todo, durante su visita al programa de Pablo Motos, William Levy trató de restar importancia a lo sucedido: «Pero no pasa nada, es una experiencia más en la vida. De hecho, ahora pertenezco al club de artistas que han pasado por problemas policiales», comentó, entre risas.