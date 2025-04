William Levy anuncia medidas legales tras su detención: «¡Ya basta!»

William Levy, uno de los actores latinoamericanos que más ha arrasado en todo el mundo por exitosas telenovelas como Café con aroma de mujer, está pasando por uno de los peores momentos a nivel personal. Entre otras cuestiones porque el pasado 14 de abril sus seguidores se vieron sorprendidos al enterarse de que había sido detenido en la ciudad de Weston, al sur de Florida, tras ser acusado de estar bajo los efectos del alcohol y alterar la tranquilidad pública. Pero no todo queda ahí, ya que también fue arrestado por presuntamente entrar en una vivienda sin permiso. Una noticia que, evidentemente, ha generado muchísimo revuelo en todo el mundo, teniendo una innegable repercusión tanto en medios nacionales como en internacionales. Al ser consciente de todo lo que se ha contado y se ha publicado sobre su persona, el propio William Levy ha querido romper su silencio el pasado lunes 21 de abril en el programa TardeAR.

De esta forma, el actor cubano ha querido dejar muy claro que está profundamente indignado por la cantidad de informaciones que se han publicado y que, según él, no tienen nada que ver con lo sucedido en realidad. Además, ha hecho hincapié en que no está pasando por su mejor momento a nivel personal, no solamente por las consecuencias que está teniendo esta detención para él, sino también para toda su familia. «Todo lo que se está diciendo es mentira», ha asegurado William Levy al programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto, y añade: «Están haciendo mucho daño a mis hijos». Dadas las circunstancias, y al ser consciente de cómo se están desarrollando los acontecimientos, el protagonista de Café con aroma de mujer ha dejado muy claro que no va a dudar en emprender acciones legales contra aquellos que, según su criterio, han publicado informaciones erróneas de lo sucedido.

«Voy a demandar a todos los medios y personas que están difundiendo mentiras sobre mí. ¡Ya basta!», exclamó, visiblemente harto y dolido por la situación tan dura que está atravesando a nivel personal. Es más, en sus declaraciones a TardeAR, el intérprete quiso aprovechar para dejar algo muy claro: «Soy un padre que, en estos momentos, está sufriendo muchísimo».

Y es que, si hay algo que le preocupa más allá de cómo puede estar afectando esta situación a sus hijos, es cómo ciertas insinuaciones pueden llegar a atentar, de forma directa, con su reputación. Eso es algo que, desde luego, no está dispuesto a consentir: «Se ha dado a entender que, incluso, abusé de una chica. ¿Cómo pueden decir semejante barbaridad? ¿Dónde abusé de ella? ¿En la cárcel? ¿O dónde?».

Así pues, William Levy ha querido pedir respeto y, sobre todo, mucha prudencia a la hora de difundir datos sin contrastarlos. Todo ello mientras tiene claro que, a pesar de todo, la situación se esclarecerá más pronto que tarde: «Espero que paren ya con esto, es muy doloroso. Se está dañando seriamente mi imagen. La verdad saldrá a la luz pronto».