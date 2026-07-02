Jerez exhibirá en Madrid su Capital Española de la Gastronomía 2026

Jerez de la Frontera dará el próximo 8 de julio un nuevo paso a la promoción de su designación como Capital Española de la Gastronomía 2026 con un gran acto de presentación en Madrid que reunirá a representantes institucionales, empresarios, profesionales de la hostelería y medios de comunicación de todo el país.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Jerez con el respaldo de Fundado –patrocinador y anfitrión–, pretende situar la oferta gastronómica, enológica y turística de la ciudad en uno de los principales escaparates mediáticos de España. El evento estará presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, y José Luis Martínez-Almeida, regidor de Madrid. A la misma irá el director general de Grupo Emperador International Brands, Ángel Piña. También asistirán representantes de la hostelería, del Consejo Regulador del Vino de Jerez y de la organización de la Capital Española de la Gastronomía.

La presentación será conducida por la periodista y escritora Teresa Viejo y buscará trasladar a la capital la identidad de Jerez a través de su cocina, sus vinos, su tradición bodeguera y su patrimonio cultural. Como uno de los principales atractivos del acto, el chef jerezano con estrella Michelin, Israel Ramos, ofrecerá un ‘showcooking’ en directo en el que reinterpretará algunas de las tapas más representativas de la gastronomía local. Posteriormente, los asistentes podrán degustar un aperitivo maridado con vinos Torre de Macharnudo by Haerveys y combinados elaborados con Fundador.

La alcaldesa ha subrayado que esta acción forma parte de la estrategia municipal para consolidar la gastronomía como uno de los motores económicos de la ciudad, capaz de generar empleo, atraer visitantes y reforzar la identidad de Jerez.

La presentación en Madrid será además la primera de las tres grandes acciones promocionales previstas junto a Fundador. Tras la capital de España, la campaña continuará en Barcelona y Santiago de Compostela con el objetivo de difundir la Marca Jerez y reforzar el posicionamiento de la ciudad como un destino de referencia en gastronomía, vino, brandy, cultura y turismo excepcional.

Desde Fundador destacan que su participación responde al compromiso histórico de la compañía con la ciudad y con la difusión de su patrimonio gastronómico y bodeguero. La empresa considera que esta colaboración contribuirá a proyectar la imagen de Jerez en uno de sus principales mercados emisores, tanto desde el punto de vista turístico como institucional.