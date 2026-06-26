Los Delinqüentes, reconocidos en Jerez de la Frontera: un espacio público de la ciudad llevará su nombre

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha dado un paso histórico para reconocer el legado de Los Delinqüentes. El pleno municipal ha aprobado este viernes una declaración institucional, respaldada por todos los grupos políticos, para iniciar los trámites que permitan dedicar un espacio público en el entorno del barrio San José Obrero a la emblemática banda jerezana. El objetivo no es otro que hacerle un homenaje a su trayectoria artística, cultural y social y a su estrecha vinculación con la ciudad.

Con este acuerdo unánime, el Ayuntamiento reconoce la enorme influencia que el grupo ha tenido tanto dentro como fuera de Jerez, convirtiéndose en uno de los mayores referentes de la música española de las últimas décadas. La declaración destaca que Los Delinqüentes supieron llevar el nombre de Jerez por todo el país, proyectando una imagen ligada a la autenticidad, la creatividad, el mestizaje musical y la cultura nacida en la calle.

El texto institucional recuerda que el grupo surgió en los barrios de Jerez y que, gracias a un estilo propio e inconfundible, logró conectar con varias generaciones de seguidores. Asimismo, pone en valor que su aportación a la cultura local ya fue reconocida anteriormente con la concesión de los Premios Ciudad de Jerez, una distinción que acreditó el impacto artístico y social de la formación.

La declaración dedica un recuerdo especial a Migue Benítez, fundador de la banda fallecido en 2004, cuya figura sigue muy presente en la memoria colectiva de la ciudad. El Ayuntamiento destaca que su legado continúa vivo a través de unas letras que forman parte de la historia cultural reciente de Jerez y que siguen emocionando a miles de personas.

El Gobierno municipal también ha querido reconocer el importante respaldo ciudadano que ha recibido la iniciativa impulsada desde la sociedad civil para dedicar un espacio público al grupo musical. La propuesta ha conseguido movilizar a cientos de vecinos y ha contado con el apoyo de colectivos culturales, establecimientos de la ciudad, artistas y numerosas personalidades públicas, evidenciando el cariño que Los Delinqüentes siguen despertando más de dos décadas después de su nacimiento.

Manu Benítez, hermano de Migue

Durante el pleno intervino Manu Benítez, hermano de Migue y representante del grupo en el día de hoy, quien agradeció emocionado el respaldo institucional. En su intervención aseguró que no se puede entender la historia de Los Delinqüentes sin Jerez y que, para varias generaciones, tampoco puede entenderse Jerez sin la música y la filosofía garrapatera que convirtió a la banda en un fenómeno único.

Benítez recordó además que miles de personas han visitado la ciudad buscando los rincones que inspiraron las canciones del grupo, lugares que aparecen reflejados en sus letras y que forman parte del imaginario colectivo de sus seguidores. Finalmente, agradeció que el nombre de Los Delinqüentes vaya a quedar ligado para siempre a un espacio de la ciudad que los vio nacer, un reconocimiento que calificó de motivo de «alegría» para todos los que forman parte de esta aventura musical.