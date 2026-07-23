¿Qué le ha pasado a Kiko Rivera? Su «grave problema de salud» que le ha obligado a cancelar su gira en verano

El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, se encuentra hospitalizado tras sufrir «un grave ictus», según ha confirmado el propio DJ desde el hospital. Una confirmación a través de sus redes sociales que ha generado preocupación entre sus seguidores, ya que, tal y como se confirma en el escrito, ha sido «un poco más fuerte» que el ictus que padeció en 2022.

Un duro revés que le ha obligado a cancelar todos sus eventos programados para su gira veraniega por España. A pesar de tener un largo verano por delante, este revés le obliga a «guardar reposo» durante varias semanas, incluso meses, dado que le ha «dejado varias secuelas».

Qué enfermedad tiene Kiko Rivera

El propio hijo de Isabel Pantoja ha sido quien ha querido compartir la noticia para así evitar que surgieran posibles especulaciones, y dejar claro qué es lo que realmente le ha sucedido. El comunicado versa lo siguiente: «He vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte». A través del escrito, afirma que el estrés por la presión mediática ha podido ser una de las causas principales del ictus.

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«Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares», afirma Rivera, quien durante los últimos años se ha visto en primera plana del foco, tanto por su vida personal como por todo lo relacionado con la familia Pantoja.

Qué conciertos ha cancelado Kiko Rivera

El DJ asegura que, aunque ha intentado cuidar su salud en los últimos años, ha llegado a un punto en el que necesita bajar el ritmo y protegerse. «A partir de hoy voy a priorizarme. Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo», escribe. Un mensaje que deja entrever un cambio de rumbo tanto en el plano personal como en el profesional.

Por el momento, ya ha anunciado que ha cancelado toda su gira musical preparada para esta temporada de verano. El hijo de la famosa tonadillera ha explicado que esta elección le va a suponer renunciar a lo que le hace disfrutar como pocas cosas: su trabajo. Ese mismo que vive «con ilusión, esfuerzo y cariño» encima de los escenarios, tal y como deja claro en sus palabras: «Sabéis cuánto disfruto compartiendo esos momentos con todos vosotros», concluye.

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El DJ tenía agendadas varias sesiones en festivales de varios destinos costeros de España, así como distintos shows en locales destinados al tardeo en Cádiz. Todos estos shows han sido cancelados sin reagendar, dado que, tal y como confirma Rivera, «necesito tomarme un tiempo para recuperar».