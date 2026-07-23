La desvergüenza de comparar a Feijóo con Hitler

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una entrevista concedida a Mañaneros de TVE, ha comparado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler. «El Gobierno de Hitler tuvo también mucha afección de la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso que después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler», dijo la ministra sanchista, como valoración del acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuestos valencianos. A través de sus redes sociales, los populares le han pedido que rectifique y pida perdón, porque «quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable». Hitler es el responsable del asesinato de más de 17 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos, y Feijóo, según Diana Morant, lleva ese mismo camino.

La biografía de Diana Morant solamente puede ser valorada después de conocer sus datos más relevantes. Ella presume repetidamente de sus orígenes humildes, contando que sus abuelos habían sido «criados de unos señoritos», lo que impidió que su madre pudiera estudiar, y que su padre era electricista. También se vanagloria de su educación pública, a pesar de haber estudiado en un colegio religioso concertado, y de que, a pesar de sus orígenes humildes, ella ha logrado llegar a ser ingeniera y ministra, según ella, gracias al socialismo, olvidándose del sistema de becas que puso en marcha la dictadura franquista, el cual permitió terminar estudios universitarios a miles de personas sin recursos. Por mucho que ella presuma, nada de lo contado hasta ahora es anormal, sino que es a partir de aquí cuando en la biografía de Diana Morant empieza a haber datos realmente extraños.

Diana Morant tardó nueve años en terminar la carrera de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Valencia, plazo que, a finales de los años 90, supera bastante la media de sus compañeros de promoción, que estaba alrededor de los siete años para una carrera de cinco cursos. Y, pese al esfuerzo que tuvo que hacer durante tantísimos años para lograr finalmente obtener su título, apenas ejerció durante un par de años como ingeniera en una compañía especializada en domótica, hasta que, en febrero de 2011, decidió integrarse en las listas del PSOE para el Ayuntamiento de Gandía, saliendo elegida concejala y abandonando definitivamente una profesión a cuyos estudios había dedicado tantos años y esfuerzos. En 2014 fue la única candidata en las primarias del PSPV-PSOE para la alcaldía, y en 2015 fue elegida alcaldesa gracias a los cuatro votos de los podemitas de Més Gandia y al único voto de Ciudadanos que, todos juntos, sumaban uno más que el PP, que había ganado las elecciones.

Desde el principio de su carrera política, Diana Morant formó parte de la banda de Pedro Sánchez, implicándose en las primarias que, en 2014, le disputó a Eduardo Madina, lo que el presidente del Gobierno ha sabido agradecerle, haciéndola ministra en 2021 y secretaria general del PSPV-PSOE desde 2024. Como alcaldesa, se manifestaba para impedir el desahucio de unos okupas que se negaban a pagar la renta de unas viviendas protegidas, impidiendo, además, que la Policía Municipal auxiliara a la Comisión Judicial que iba a ejecutar la sentencia de desalojo, lo que tuvo un efecto llamada que hizo que todo el bloque acabara okupado. Ya como ministra, precisamente de Universidades, Diana Morant ha salido en defensa y protección del ex alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA, el socialista José María Ángel Batalla, que tuvo que dimitir tras descubrirse que había falsificado un título universitario para lograr su plaza como funcionario.

Tras su imagen agradable y aseada y su currículum como ingeniera, la biografía de Diana Morant demuestra que no es más que una resentida social, acomplejada, que usa la humildad de una familia normal y corriente como trampolín para sus ambiciones de medrar en la extrema izquierda sanchista. Comparar a Feijóo con Hitler no es solo una grave ofensa a las víctimas del Holocausto, sino que también demuestra que Diana Morant es una sectaria sin escrúpulos y una sinvergüenza impresentable.