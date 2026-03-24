Galindo avisó a Madina sobre las «trampas» de la candidatura de Sánchez en las primarias de 2014

Fernando Galindo Elola-Olaso, actual secretario general del Congreso de los Diputados, colaboró con el candidato Eduardo Madina en las primarias del PSOE que se celebraron en 2014 para elegir número 1 del Partido Socialista. Pedro Sánchez se impuso en esos comicios, pero Galindo, según cuentan algunas fuentes, «le previno» a Madina sobre algunas «trampas» que sospechaba estaban cometiendo en la candidatura del ahora presidente del Gobierno.

En el equipo de Pedro Sánchez estaban tanto Koldo García como el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ambos en la cárcel en la actualidad a la espera de ser juzgados.

En cuanto a los resultados de esas primarias, participaron alrededor de 132.000 militantes, lo que supuso una participación cercana al 67 % del censo. Pedro Sánchez obtuvo aproximadamente 62.400 votos (48,7 %), imponiéndose con claridad a Eduardo Madina, que logró cerca de 47.700 votos (36,2 %), y José Antonio Pérez Tapias, con unos 20.000 votos (15,1 %).

El papel de Galindo en la candidatura de Madina

Galindo Elola-Olaso tuvo un papel determinante dentro de la candidatura de Eduardo Madina. Según estos testimonios, el entonces letrado del Congreso fue un apoyo fundamental en la estrategia del equipo. Colaboró activamente con la campaña de Madina mientras seguía en activo en la Cámara Baja. Esta participación se habría llevado a cabo sin solicitar ni comunicar la compatibilidad de funciones, a pesar de tratarse de una actividad considerada «incompatible» por el Estatuto del Personal.

En aquel momento, Galindo estaba destinado en la Dirección de Asistencia Técnico Parlamentaria y sujeto a una normativa que prohíbe expresamente «el asesoramiento a partidos políticos, grupos parlamentarios, sindicatos, asociaciones empresariales o cualquier tipo de grupo o asociación que tenga relación directa con las funciones desarrolladas por las Cortes Generales», tal y como recogen los artículos 62 f del Estatuto entonces vigente y el 71 f del reformado.

Pese a estas limitaciones, distintas fuentes apuntan a que su colaboración con el equipo de Madina se produjo de forma discreta, centrada principalmente en la resolución de dudas jurídicas que le trasladaban miembros de la candidatura.