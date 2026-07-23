Yolanda, comensal de ‘First Dates’, muy clara con su cita: «Sin preservativo no lo hago»

Las puertas de First Dates siguen abiertas, también en verano. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los indispensables de Mediaset España. Y es que, con diez años de experiencia en su palmarés, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que acuden con el objetivo de encontrar el amor. Y es que, no importa la edad que se tenga. El equipo del programa está dispuesto a ayudar a todos. De hecho, fue así como pudimos conocer a José Antonio, un soltero canario de 82 años.

Originario de Tenerife, el participante se presentó como un hombre «detallista, romántico y sexual». Y es que llegó con flores en mano para la mujer que se convertiría en su cita. Así pues, se presentó como un aficionado de la radio al que le gusta bailar e ir a la playa. Una felicidad donde solamente le falta una compañera de vida para que sea plena. De esta manera, la organización le presentó a Yolanda, una soltera de 74 años. La asturiana confesó que prefirió abandonar su tierra natal para poder disfrutar de un mejor clima en Canarias.

José Antonio sobre su cita de ‘First Dates’: «Está más buena de lo que pensaba»

La participante indicó que busca «una persona para salir, bailar, hacer el amor…». Así pues, la primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante positiva. Pues, mientras él quedó encantado con ella nada más verla, la mujer se quedó satisfecha con el ramo de flores. Una primera toma de contacto que mejoró cuando pasaron a la mesa del restaurante y comenzaron a conocerse mejor.

Y es que, José Antonio y Yolanda compartían muchas cosas en común. Una situación que provocó que la participante le pidiese su número, pues quería seguir conociéndolo. «A mi me gusta el sexo, me encanta. Aunque yo me arreglo muy bien. Tenía amigas que me decían que eso era muy malo, pero la médica me dijo que es lo mejor que hay», le contó ella a su cita. Eso sí, la participante fue clara con su cita. «En el amor me gusta todo menos los tríos; eso nunca lo hice», le dijo.

El canario, lejos de quedarse callado, le confesó que le encantaría tener sexo con ella. Ante ello, la participante le dijo cuál eran sus límites. «Sin preservativo no lo hago. Imagínate de mayor cogiendo una enfermedad», aseveró. Así pues, minutos después, la pareja de solteros se trasladó hasta el reservado. Pues, fue allí donde disfrutaron del jacuzzi y de más intimidad. «Me he puesto cachondo. Está más buena de lo que pensaba», confesó José Antonio al verla en traje de baño. Así pues, en la decisión final de First Dates no hubo sorpresas. Ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa.