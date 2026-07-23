El pasado domingo, 19 de julio, la Selección Española de Fútbol se convirtió en la flamante ganadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un evento deportivo donde la Selección de Argentina quedó en segundo lugar al perder 1-0. Desde entonces, las redes sociales han echado humo. Pues, podría decirse que los fanáticos argentinos no se han tomado de la mejor manera la derrota de su país en la competición. Una situación que también ha puesto en el punto de mira a María Becerra. Y es que, recordemos, la cantante fue la elegida para cantar el himno de su nación en el partido final.

La Selección Argentina, que ya aseguraba que tenía la cuarta estrella en su próxima camiseta, se está enfrentando a una gran ola de odio a nivel global. Pues, por lo que se ha podido ver, prácticamente ningún país deseaba que el equipo de Lionel Messi alzara la copa del vencedor. Por otro lado, el mal perder de los argentinos les ha llevado a considerar todo tipo de teorías ilógicas e, incluso, a criticar a María Becerra. Sin embargo, parece ser que ella no le da importancia. Días después del partido final, la argentina actuó en el BARTS Festival, en Barcelona. Un evento donde se reencontró con sus fans españoles.

En Argentina no están orgullosos de la actuación de María Becerra en el partido del Mundial

Lejos de mantenerse al margen de la polémica, María Becerra alzó la bandera de Argentina en un momento determinado de su actuación. Un gesto que, teniendo en cuenta que ha sido en España y en medio de tanta tensión futbolística, muchas personas han interpretado como una falta de respeto. Por otro lado, sus seguidores argentinos alabaron su respeto por su tierra natal.

Asimismo, es importante señalar que este tema no tendría mayor trascendencia si no hubiesen ocurrido ciertas cosas durante los últimos cuatro días. Y es que, lamentablemente, María Becerra ha sido duramente criticada por sus propios paisanos. Muchos periodistas han manifestado la vergüenza que han sentido al ver a la cantante interpretando el himno de Argentina en un evento tan importante. De hecho, no comprenden por qué no eligieron a otros artistas argentinos.

Por si fuera poco este tipo de rechazo, los comunicadores no han visto con buenos ojos la vestimenta de la joven. Y es que, para ellos, tener un escote con la bandera de Argentina es algo muy vulgar. El periodista que más ha arremetido contra la artista ha sido Tomás Dente. «No le conocía la cara a la piba. Pero, cuando le vi las dos pelotas (palabras con las que ha hecho referencia al pecho de María Becerra). Después de haber visto la performance maravillosa, fina, distinguida de Laura Pausini… Muchachos, ésta chica no representa a la mujer argentina», manifiesta.

@telefe María Becerra desplegó la bandera argentina durante su show en Barcelona La cantante se presentó este martes en el BARTS Festival, realizado en la Plaza Mayor del Poble Espanyol, a pocos días de haber interpretado el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026. En medio de los cuestionamientos y las acusaciones de racismo que recibió la Argentina durante los últimos días, María sorprendió al público levantando la bandera argentina en el escenario. 📹Agencia Ares ♬ sonido original – Telefe

«Háblame después de cosificación eh», indica. Unos comentarios que eran apoyados en todo momento por sus compañeros. «Ir a hacer un show con las dos pelotas acá», dijo mientras se señalaba el pecho. «Estas pibitas tienen siempre la necesidad de estar mostrando su anatomía», ha manifestado. Unas declaraciones muy desafortunadas con las que dejan claro que no están orgullosos de haber visto a Becerra representar a su país.

Sin embargo, pese a todo, la cantante defiende firmemente a sus compatriotas y a su país. De momento, la artista no se ha pronunciado sobre las malas palabras que están diciendo de ella. Pero una cosa está clara, en España ningún periodista ha dicho tal barbaridad de ella. Además, la afición española continúa celebrando felizmente y de manera respetuosa la victoria de la Selección.