María Becerra se pronuncia sobre su grave hospitalización: «Casi muero»

El pasado miércoles 17 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía se abrieron para recibir a una de las artistas argentinas que más éxito continúa cosechando en todo el mundo. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a María Becerra. La cantante llegó al programa pisando fuerte, puesto que tenía buenas noticias bajo el brazo. ¿A qué nos referimos, exactamente? Los médicos le habían comunicado que tenía el corazón de una chica de 15 años. Aun así, y como era de esperar, David Broncano no tuvo reparos a la hora de sonsacarle otra información que tenía estrecha relación con su salud. Tanto es así que la invitada de La Revuelta terminó confesando que, tan sólo un año antes, estuvo a punto de morir.

En un momento dado de la entrevista, María Becerra no dudó un solo segundo en desvelar a los espectadores de La 1 de Televisión Española que, hace un año, vivió un episodio muy serio. «Sí, querido, casi me muero el año pasado», comenzó diciendo la invitada al presentador. Aunque no quiso dar a conocer el motivo, sí que compartió algún que otro detalle al respecto: sufrió una hemorragia interna, siendo la segunda que acumula. «Las colecciono», aseguró, antes de describir todo lo que vivió en el hospital. Al parecer, su ingreso fue grave y estuvo hospitalizada durante una semana, en la que pasó por terapia intensiva, tuvo convulsiones y llegó a necesitar hasta tres bolsas de sangre en una transfusión. Una historia que dejó verdaderamente descolocado a Broncano, como no podía ser de otra forma. «Fue muy heavy», admitió María Becerra. Fue entonces cuando el presentador de La Revuelta quiso saber si se había dado cuenta de lo que sucedía o fue de golpe.

Ella reconoció que, en un momento dado, notó que algo iba mal. Como no podía ser de otra manera, esta experiencia dejó grandes secuelas emocionales en la artista. Es más, María Becerra confesó que ya era hipocondriaca antes, pero, tras haber pasado por una situación así, todo había empeorado considerablemente.

«Ahora mismo cada cosa que me pasa es que me voy a morir», aseguró. En ese momento, David Broncano hizo un pequeño resumen de lo que le sucedía al respecto: y es que ese tremendo susto que sufrió había validado, de alguna forma, todos y cada uno de esos miedos que tenía. ¡Algo verdaderamente aterrador!

A pesar de todo lo vivido, la cantante confirmó que se sentía profundamente feliz, puesto que ya está recuperada y estable. Como era de esperar, David Broncano aprovechó para cerrar este momento de confesión tirando de humor. Ella optó por sumarse a esta acción, y hacerlo con una curiosa expresión que no pasó desapercibida por el equipo: «Menos mal que no toqué el arpa». Por fortuna, parece que todo quedó en una mala experiencia que, aunque le haya marcado para siempre, por fin ha quedado atrás.