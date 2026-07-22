La mentalidad de Ilia Topuria que llevó a Ferran Torres a marcar en la final del Mundial

Ferran Torres se ha convertido en uno de los nombres de moda en España. El delantero de fútbol español fue el encargado, como hizo Iniesta hace 16 años, de materializar el gol que nos dio nuestra segunda estrella. Su nombre pasará para la historia incondicionalmente de lo que pueda pasar, consagrándole como un histórico de nuestro país, pero esto no fue siempre así.

Ferran Torres, en una entrevista en el podcast Wild Project en noviembre de 2023, habló del mal momento que pasaba y de las burlas recibidas como jugador. Burlas que se siguieron repitiendo hasta el 19 de julio, donde hizo historia. Muchos aficionados no le tomaban en serio ni valoraban su juego a pesar de las múltiples ocasiones en las que ha demostrado su capacidad y compromiso tanto con su club como con la selección.

A pesar de esto, su mentalidad nunca decayó, lo que le llevó a poder gozar de uno de los momentos más dulces que puede experimentar un jugador de fútbol: meter el gol que haga campeón del mundo a tu país.

Mentalidad Ilia Topuria, mentalidad de campeón

En el mismo podcast dirigido por Jordi Wild, Torres habló de que ese verano de 2023 vivió un punto de inflexión en su vida y su mentalidad. El culpable de este cambio fue Ilia Topuria y su entorno.

Ese verano de 2023, en Miami, el delantero valenciano conoció a Topuria. Destacó que «yo salí de ese viaje siendo un Ferran y volví siendo otro» al ver la convivencia entre el entorno hispano-georgiano y su entorno, y la mentalidad que tenían.

Encuentro entre Ferran Torres e Ilia Topuria

Los deportistas se conocieron a través de redes sociales, donde acordaron verse en Miami antes y durante la pelea de Topuria contra Josh Emmett en la UFC. Ferran Torres declaró su impresión y su admiración en su primer encuentro; cuando Ilia terminó de entrenar el día anterior a la pelea, le preguntó cómo se sentía y el matador respondió confiado: «Del primer round no pasa».

El delantero español confesó en el podcast que su psicólogo le diagnosticó como una persona muy sensible y que, para bien o para mal, esto le podía hacer creerse lo que pensase. Por ello, quería tener la mentalidad y confianza de Topuria, en la que, si le viene un pensamiento negativo, lo contrarrestase con tres positivos.

La nueva mentalidad de un campeón del mundo

Actualmente, la mentalidad de Ferran Torres solo pasa por la idea de levantarse por las mañanas y pensar en cómo puede mejorar como profesional. El peleador de la UFC contagió su mentalidad al delantero español, que se ha convertido en un profesional total, donde su disciplina y esfuerzo fueron a más tras su encuentro. Repetirse en su cabeza cada día lo que quiere ser y a dónde quiere llegar, creyéndoselo, se convirtió en su mantra.

El valenciano también estaba preparado para el fracaso. Decidió alejarse del foco mediático independientemente de si hiciese un buen o mal partido, siguiendo con su rutina de entrenamiento al día siguiente. Su seguridad residía y reside en saber que ha hecho todo lo posible y que no se ha dejado nada en los entrenamientos para el día del partido.

«Soñar que puedes lograrlo; solo necesitas la disciplina y la constancia necesarias», afirmaba Torres en el podcast en 2023. Casi tres años después, toda su disciplina y esfuerzo se vieron recompensados, convirtiéndose en uno de los ídolos que pasarán a la historia de España.