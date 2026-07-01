Sale a la luz la primera imagen de Topuria semanas después de su KO en la Casa Blanca

Ilia Topuria sigue recuperándose de la dolorosa derrota ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 celebrado el pasado domingo 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca. El cantante Omar Montes publicó la primera imagen del campeón del peso pluma y peso ligero de la UFC que ha recibido una suspensión médica de 180 días (seis meses) como acto protocolario mientras se recupera de la doble fractura orbital y fractura de nariz sin desplazamiento sufrida en el octágono.

Ilia Topuria ya está en España después de perder el invicto en la UFC en la defensa de su título de campeón del mundo de peso ligero. El hispanogeorgiano recibió una dolorosa derrota ante un Justin Gaethje que golpeó muy duro al campeón español, que acabó perdiendo por TKO (parada de la esquina) después de que su hermano tuviera que parar la pelea entre el cuarto y quinto asalto después de que el árbitro y los médicos amenazaran con pararlo minutos antes.

Topuria salió de la Casa Blanca rumbo al hospital más cercano de Washington, en el que se le diagnosticó una doble fractura orbital y fractura de nariz, de la que ahora se está recuperando en su casa de Madrid. Como acto protocolario para garantizar su puesta a punto, la UFC ha suspendido durante 180 días (seis meses) al hispanogeorgiano, que ya publicó en las redes sociales que quiere la revancha ante el luchador americano, que en su día negó la mayor.

La primera imagen de Topuria tras el KO

La última imagen de Topuria databa del pasado domingo 14 de junio mientras salía de la Casa Blanca agarrado a su hermano y, dos semanas después, Omar Montes ha publicado la primera foto del luchador después de la paliza que sufrió a manos de Justin Gaethje. El cantante publicó una foto en la que aparecía el campeón español junto a un grupo de amigos en un Burger King y, a pesar de que estaba en el interior, estaba ataviado con unas gafas.

Omar Montes publica la primera imagen de Ilia Topuria tras su pelea en la Casa Blanca. pic.twitter.com/JsgbO0EDYW — Álvaro Colmenero (@KOlmeneroMMA) June 30, 2026

Además, Ilia Topuria también se fotografió con un joven aficionado, dejando ver un rostro que está muy mejorado después de la doble fractura orbital y fractura de nariz que sufrió hace ahora dos semanas.